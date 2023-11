Message de félicitations de la HAC aux FAMAS - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Message de félicitations de la HAC aux FAMAS Publié le mercredi 15 novembre 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

Médias: la HAC annonce la fermeture sans délai des radios et télés émettant sans aucune assignation de fréquence ou d’autorisation

Tweet



La Haute Autorité de la Communication (HAC) félicite nos Forces de Défense et Sécurité pour la reconquête héroïque de Kidal le mardi 14 novembre 2023.



Elle salue en particulier l'action et le leadership de Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l'Etat ainsi que le Gouvernement de Transition.



Cette victoire est le couronnement d'une grande détermination dans l'engagement militaire et d'un remarquable travail diplomatique.



La HAC renouvelle son soutien aux FAMAs dans leur mission de sécurisation de l'ensemble du territoire national pour un Mali UN et Indivisible.



Bamako, le 15 novembre 2023



Le Collège