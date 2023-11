Communiqué du mouvement Yèrèwolo Debout sur les Remparts sur la libération de Kidal - abamako.com

Communiqué du mouvement Yèrèwolo Debout sur les Remparts sur la libération de Kidal Publié le mercredi 15 novembre 2023

© aBamako.com par AS

Conférence de presse du mouvement Yerewolo debout sur les remparts

Bamako, le 26 octobre 2021. Le mouvement ``Yerewolo debout sur les remparts`` a tenu une conférence de presse populaire à la Bourse de travail de Bamako

YEREWOLO Debout sur les Remparts a suivi avec fierté et honneur la progression puis la rentrée fulgurante des Forces Armées Maliennes dans la ville de Kidal ce mardi 14 novembre 2023.



YEREWOLO salue la volonté inébranlable des plus hautes autorités à sa tête le Colonel Libérateur Assimi GOITA d'assouvir la souffrance des maliens et de mettre en valeur la rage de vaincre du peuple malien debout.



YEREWOLO se réjouit de cette autre victoire d'étape très importante et vaillamment acquise dans le processus de libération du Mali sous l'œil vigilant et stratégique du brave Ministre de La Défense, le Colonel Sadio CAMARA.



YEREWOLO félicite l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont consenti des sacrifices ultimes pour que cette victoire soit une réalité



YEREWOLO salue et se félicite du partenariat stratégique renforcé avec la Fédération de Russie qu'il a proposé et qui, aujourd'hui, produit efficacement ses effets. Après dix ans de présence militaire française et alliés, le Mali a perdu 80% de son territoire, la coopération russe en deux ans a permis de recouvrer l'intégrité du territoire national.



YEREWOLO, dans ce combat de longue haleine, salue la résistance et la résilience du Peuple de Modibo Keita plus que jamais déterminé.



YEREWOLO saisit cette occasion pour adresser ses vifs remerciements aux chefs d'Etat du Burkina Faso, du Niger et à tous les Panafricains pour leur soutien et engagement en faveur du Mali.



YEREWOLO rappelle la prise d'otage des vaillantes et paisibles populations de Kidal de même que le pillage des ressources minières et naturelles de la localité pendant près de douze ans par les forces terroristes et les forces d'occupation qui s'étaient perdues dans une prédiction sordide.



C'est pourquoi YEREWOLO encourage le Gouvernement à initier un vaste programme d'urgences sociales pour les zones fortement affectées par cette guerre imposée et d'abandonner purement et simplement l'Accord d'Alger en inadequation avec notre constitution et qui confisque notre souveraineté, entame l'unité nationale, s'oppose à nos valeurs ancestrales et bafoue notre dignité.



Enfin YEREWOLO appelle toutes les forces patriotiques, les forces révolutionnaires à plus de détermination et de vigilance et les invite à une grande mobilisation pour soutenir la dynamique.



Les champs fleurissent d'espérance!



Les cœurs vibrent de confiance!



Bamako, le 15 novembre 2023



Le Chef du Département Communication





Drissa MEMINTA