Mondial U17-Indonésie 2023 : Les Aiglonnets jouent leur survie ce jeudi Publié le mercredi 15 novembre 2023 | Mali Tribune

Battue par l’Espagne lors de la 2e journée de poules disputée le lundi, la sélection nationale des moins de 17 ans du Mali joue sa survie dans la Coupe du monde de la catégorie ce jeudi 16 novembre. Face au Canada, les Aiglonnets auront les yeux rivés sur les 8es de finale.



Après une belle entrée en lice face à l’Ouzbékistan (3-0), les Aiglonnets du Mali ont été freinés dans leur élan lors de la 2e journée de poules. Face à l’Espagne le lundi 13 novembre, les nôtres se sont inclinés sur la plus petite des marges de 1-0. Réduits à 10 depuis la 40’, les Aiglonnets ont été malchanceux de se voir l’ouverture du score ((35’) refusée par la VAR peu avant l’expulsion de l’attaquant Mamadou Doumbia, auteur d’un triplé face aux Ouzbeks.



Néanmoins, malgré ce revers, la sélection nationale des moins de 17 ans reste en course pour la qualification aux 8es de finale. Un ticket que les protégés de Soumaïla Coulibaly iront chercher face au Canada pour le compte de la 3e journée de poules prévue pour le jeudi 16 novembre (9h GMT). Cette équipe canadienne s’était également inclinée face à l’Espagne lors de la première journée (2-0).



A titre de rappel, pour la conquête du titre suprême, ils sont 24 pays à se lancer dans la course. Ainsi, les 24 nations ont été réparties en six groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour la phase à élimination directe. Cette dernière est constituée des huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales, du match pour la troisième place et de la finale.



A C.



MONDIAL U17-INDONESIE 2023



Mamadou Doumbia marque déjà l’histoire



Pour son entrée en lice à la Coupe du monde des moins de 17 ans, le Mali s’est largement imposé devant l’Ouzbékistan sur le score de 3 buts à 0. Auteur de l’ensemble des réalisations de la rencontre, Mamadou Doumbia est devenu le premier joueur malien à réaliser un triplé dans la compétition. Historique pour l’attaquant de l’AS Black Stars de Bamako.



Outre une sortie fracassante au Mondial U17, le Mali a réussi également une entrée historique à la compétition. En effet, à l’occasion de la première journée de poule (B), les Aiglonnets ont largement battu leurs homologues Ouzbeks sur le score de 3-0. Une grosse performance dont Mamadou Doumbia a été l’artisan principal avec à la clé un triplé dont un penalty. A la fin du match, l’attaquant de l’équipe nationale U17 a été désigné “Homme du match”. Un titre dont le joueur de l’AS Black Stars est un habitué. L’on se rappelle, lors de la CAN de la catégorie, le géant buteur avait réussi pareil trophée individuel. Durant cette CAN qualificative à la présente Coupe du monde, le buteur du Nid avait marqué 4 buts en 5 matchs aidant le Mali à terminer 4e de la compétition. “La CAN c’était différent, cette fois-ci c’est la Coupe du Monde, on sent que c’est autre chose. L’organisation, l’atmosphère, c’est différent. On sent que ça se joue sur des détail”, a déclaré le joueur auprès de Fifa.com.



Mesurant 1m92, Mamadou Doumbia ne manque de sobriquet auprès de ses coéquipiers. “C’est notre Erling Haaland. Il sait tout faire. Il est grand donc il est bon dans les airs, mais il est aussi très rapide pour sa taille, surtout sur longue distance. Il nous aide beaucoup”, a fait savoir Ange Martial Tia.



A C.