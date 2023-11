Championnat national de football : Pas de passe de 3 ni pour le Réal encore moins pour le COB - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Championnat national de football : Pas de passe de 3 ni pour le Réal encore moins pour le COB Publié le mercredi 15 novembre 2023 | Mali Tribune

© aBamako.com par MS

15è journée du championnat D1: COB Nassau 0-0 Real Bamako

Bamako, le 28 février 2022. En match comptant pour la 15è journée du championnat national de football de première division, le COB Nassau et l`AS Real de Bamako ont fait jeu égal et vierge. Tweet

La 3e journée du championnat national de première division s’est jouée le week-end passé. Après deux victoires alignées, l’AS Réal de Bamako et le Club Olympique de Bamako avaient l’occasion d’être les seules formations à réussir la passe de 3. Mais ils n’y sont pas arrivés après avoir été accrochés respectivement par l’AS Bakaridjan et l’Afrique Football Elite sur le score identique de 1-1.



De son côté, le Stade malien de Bamako a repris la tête du classement après sa large victoire de 5-1 sur le promu ATS de Koro. Dans la zone rouge, l’ASKO, battue pour la 3e fois, continue de s’enliser. Par ailleurs, l’on retiendra la première victoire des Onze Créateurs, vainqueurs de l’Usfas par le strict minimum. Tout comme l’AS Black Stars qui a aussi disposé l’USC Kita (1-0).



Résultats 3e journée



Samedi 11 novembre



ATS de Koro-Stade malien de Bamako : 1-5



ASKO-AS Police : 0-1



AFE-COB : 1-1



US Bougouba-US Bougouni : 1-0



AS Bakaridjan-AS Réal : 1-1



Dimanche 12 novembre



Binga FC-Djoliba AC : 1-3



Onze Créateurs-Usfas : 1-0



Black Stars-USC Kita : 1-0