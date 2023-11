Entrée de l’Armée à Kidal: la CMAS salue la victoire des FAMas - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Entrée de l’Armée à Kidal: la CMAS salue la victoire des FAMas Publié le mercredi 15 novembre 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

L’Imam Mahmoud Dicko

Tweet

Dans la déclaration ci-dessous, la Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants (CMAS) de l’Imam Mahmoud Dicko se prononce sur la victoire et l’entrée des Forces Armées maliennes (FAMas) à Kidal.



La Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants (CMAS) de l’Imam Mahmoud Dicko a pris connaissance le mardi 14 novembre 2023, à travers un communiqué de la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA), l’entrée de nos Forces Armées de Défenses et de Sécurité dans la ville de Kidal.



La CMAS salue cette victoire acquise au prix de longues et laborieuses années de lutte soutenue par la détermination exceptionnelle de notre vaillante Armée engagée au front. Et c’est le lieu une fois de plus, de présenter nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes civils et militaires tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés.



En cette circonstance, la CMAS, au nom du Peuple malien, et au nom de l’ensemble de ses militants, appelle les Autorités de la Transition à profiter de l’occasion pour tendre la main à tous les filles et fils du pays afin d’atteindre l’objectif commun qui est l’union sacrée autour de notre chère patrie pour un Mali UN ET INDIVISIBLE.



Enfin, la CMAS, réitère son engagement à ceuvrer pour la paix et la cohésion sociale afin d’endiguer la crise multidimensionnelle que notre pays traverse depuis plus d’une décennie.



La CMAS, Fidele a sa devise: Foi - Dignité - Patrie et aux visions de son parrain Cheick Imam Mahmoud Dicko, reste debout pour le peuple Malien.



Pour la Coordination des Mouvements et Associations



Le Coordinateur Général



Fait à Bamako le 15 novembre 2023



Youssouf Daba DIAWARA