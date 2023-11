Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 15 novembre 2023 - abamako.com

Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 15 novembre 2023 Publié le mercredi 15 novembre 2023

© Présidence par DR

Premier Conseil des Ministres du gouvernement Choguel K Maiga

Bamako le 16 juin 2021. Le président de la Transition, Assimi Goïta, a présidé son premier Conseil des ministres au palais de Koulouba, ce mercredi.

Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 15 novembre 2023, dans

sa salle de délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Colonel Assimi GOÏTA,

Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

- adopté des projets de texte ;

- et entendu des communications.



AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

1. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des Ministres a

adopté un projet de décret portant modification du Décret n°2015-0216/P-RM du 02

avril 20l5 instituant l’audit de sécurité routière.



La sécurité routière constitue un enjeu majeur tant par le nombre des victimes tuées, blessées ou handicapées à vie que par les coûts économiques entrainés par les accidents dans les pays en

voie de développement.



Malgré les efforts fournis pour améliorer la sécurité routière, les accidents de la route continuent d’affecter toutes les couches sociales. Les risques liés à l’usage de la route sont également multipliés par d’autres facteurs comme l’incivisme des usagers de la route, l’insuffisance d’infrastructures routières et l’introduction de nouveaux types de véhicules dans la circulation

routière, notamment les tricycles et les quadricycles.



Pour faire face à cette situation, le Conseil des Ministres de l’Union économique et monétaire

Ouest africaine a institué l’audit de sécurité routière à travers la Directive

n°13/2009/CM/UEMOA du 25 septembre 2009, transposée dans notre droit positif par le Décret

n°2015-0216/P-RM du 02 avril 20l5.



L’audit de sécurité routière est une analyse approfondie formelle d’une infrastructure routière existante ou en projet, de services de transport existants ou en projet ou de toute autre disposition existante ou en projet pouvant avoir une incidence sur la sécurité des usagers de la route. I1 consiste en une démarche préventive de détection et de correction des défauts des infrastructures routières d’aménagement du territoire et d’urbanisme en vue de prendre en compte les préoccupations de sécurité routière.



L’audit de sécurité routière vise à s’assurer que la sécurité des usagers de la route a été prise en

compte dans les différentes étapes de la conception et de la réalisation des infrastructures de

transport et de tout autre projet ou programme pouvant avoir une incidence sur la sécurité des

usagers sur 1a route.



A l’application, des insuffisances ont été relevées dans la mise en œuvre du décret du 02 avril 20l5, concernant les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément d’auditeur en sécurité

routière.



Le projet de décret adopté vise à corriger ces insuffisances. Il précise les conditions de

délivrance et de retrait de l’agrément et renvoie à un arrêté ministériel la liste des pièces

constitutives de la demande d’agrément, l’acte qui l’octroi et la procédure de son retrait.



2. Sur le rapport du ministre de l’Industrie et du Commerce, le Conseil des Ministres a adopté



un projet de décret instituant la Journée nationale des Exportations du Mali.

Les exportations constituent un puissant levier de croissance économique et de création de

richesse. C’est pour cette raison que le Gouvernement a adopté la Stratégie nationale de

Développement des Exportations et son Plan d’actions 2022-2025.

Cette stratégie vise à coordonner les actions des acteurs impliqués, impulser l’élan nécessaire

aux exportations maliennes, surmonter les contraintes et saisir les opportunités à l’échelle de la région, du continent et à l’international, en vue de réduire le déficit de la balance commerciale

par une augmentation des recettes d’exportations.

La « Nuit de l’exportateur du Mali » organisée dans le cadre de la mise en œuvre de cette

stratégie a suscité l’engouement et l’adhésion des exportateurs.



Aussi, pour créer un cadre d’échanges d’expériences et d’opportunité entre les entreprises et permettre l’établissement de partenariats orientés vers la conquête des marchés extérieurs, le Gouvernement, sur instruction du Président de la Transition, Chef de l’Etat a décidé de pérenniser cette initiative à travers l’institution d’une journée dédiée aux exportations.



Le présent projet de décret est adopté dans ce cadre. Il institue la Journée nationale des Exportations du Mali qui sera célébrée le 07 décembre de chaque année.



Cette Journée servira de cadre de dialogue entre l’Etat et les entreprises tournées vers l’exportation pour débattre des difficultés rencontrées, les propositions de solutions et les perspectives. Elle permettra aussi d’entreprendre des actions correctives dans le cadre du réajustement du Plan d’actions de la Stratégie Nationale de Développement des Exportations.



AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

1. Le ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a

informé le Conseil des Ministres du processus d’élaboration de la Stratégie nationale

d’atténuation de l’impact socioéconomique du retrait de la MINUSMA.

L’élaboration de la stratégie nationale d’atténuation de l’impact socioéconomique du retrait de

la MINUSMA, participe de la volonté du Gouvernement de trouver une alternative à l’impact

de ce retrait sur les populations des zones concernées.

La stratégie se veut un outil national pertinent, efficace et efficient, afin d’atténuer à tous les

niveaux, l’impact socioéconomique du retrait de la MINUSMA.

Le document de stratégie, assorti d’un Plan d’actions triennal est conçu autour de quatre (04)

axes qui sont :

- les mesures urgentes ;

- le développement des compétences ;

- la promotion de l’emploi et l’esprit entrepreneurial ;

- l’appui aux entreprises et la fourniture des services sociaux de bases.

La stratégie prévoit comme mécanisme de suivi, un comité de suivi-évaluation qui sera créé par

arrêté du ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

2. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de

la situation épidémiologique du pays marquée, notamment :

a. par une diminution du nombre de cas testés positifs de la maladie à Coronavirus

par rapport à la semaine précédente.