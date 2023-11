Bureau du BVG : un rapport accablant sur la corruption au Mali - abamako.com

News Politique Article Politique Bureau du BVG : un rapport accablant sur la corruption au Mali Publié le mercredi 15 novembre 2023 | Sud Hebdo

© aBamako.com par DR

Remise de rapport du Vérificateur général au président de la transition

Bamako, le 29 novembre 2022 le président de la transition a reçu le rapport du Vérificateur général à koulouba Tweet

Le Rapport annuel 2022, remis au Président de la transition, vendredi 3 novembre dernier, s’inscrit clairement dans le cadre de la lutte contre la corruption. « Fruit d’un travail minutieux basé sur la cartographie des risques et l’importance des secteurs d’activités des entités vérifiées », le rapport

fait état de 23 vérifications financières et de conformité, 3 vérifications de performance, 8 vérifications

de suivi des recommandations et 2 évaluations de politiques publiques dans divers secteurs de la vie de

la Nation, tels que la Santé, le Transport, la Décentralisation, l’Energie et l’Eau, le Développement rural, l’Environnement, le Secteur minier et les Technologies de l’Information et de la Communication.



Les actions vigoureuses de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière engagées par le gouvernement de transition se concrétisent de jour en jour et consolident la refondation de l’Etat», a déclaré le Vérificateur général lors de la remise de son rapport au Président de la transition, vendredi 3 novembre.



Pour Samba Alhamdou Baby, son « Bureau reste convaincu que cette approche impactera positivement

la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière » car le rapport fait état des

saisines reçues des citoyens, des organisations de la société civile et du gouvernement.



Il est ainsi riche de 36 missions de vérification et d’évaluation de politiques publiques qui ont concerné

des services de l’Administration centrale, des organismes personnalisés, des Collectivités territoriales, des projets et des politiques publiques soit vingt-trois (23) vérifications financières et de conformité, trois (3) vérifications de performance, huit (8) vérifications de suivi des recommandations et deux (2) évaluations