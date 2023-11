11 ans après, Kidal est sous contrôle de l’Etat malien: Quand le duo Assimi-Choguel tient sa promesse! - abamako.com

Politique 11 ans après, Kidal est sous contrôle de l'Etat malien: Quand le duo Assimi-Choguel tient sa promesse! Publié le jeudi 16 novembre 2023 | le Fanal

Les forces armées maliennes sont rentrées dans la ville stratégique de Kidal a annoncé l'état major général des armées dans un communiqué ce mardi 14 novembre 2023 après une décennie d'absence. Le Chef d'état major général appelle la population au calme à la sérénité et les rassure que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité. Quelques heures plus tôt face à des fausses informations via les réseaux l'armée malienne avait affirmé que son avancée vers Kidal n'a été confrontée qu'à << Une série d'escarmouches de faible intensité de la part de ce qu'elle a décrit comme "L'alliance de groupes armés terroristes>>.



C 'est dans un message lu à la télévision nationale (ORTM), que le Président de la Transition le Colonel Assimi Goita a annoncé la prise de cette ville stratégique en ces termes.

Mes chers compatriotes,

en application de la résolution 20690 (2023) des NU aujourd'hui 14/11/23, grâce à Allah, en raison du courage et de la détermination de nos FAMAs, un raid a été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux GAT, a déclaré le Colonel Assimi GOITA

Il a ensuite affirmé qu'Aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal - précisant que notre mission n'est pas achevée...

Asimi Goita a tenu à rappeler que cette mission consiste à recouvrer et à sécuriser intégrité du territoire sans exclusive aucune, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Il faut dire que l'Etat malien n'avait quasiment pas repris pied à Kidal depuis mai 2014 les forces maliennes en avaient alors été chassées lors d'une visite du Premier ministre Moussa Mara, cette visite avait donné lieu à des affrontements avec les groupes armés terroristes.

Pour rappel, l'Etat du Mali avait perdu le contrôle de la ville de Kidal, depuis mars 2012, à la suite de l'occupation des trois grandes régions du nord de notre pays par les groupes armés terroristes.

A noter qu'au début du processus de la rectification de la transition, le Duo Assimi et Choguel avait promis au peuple de recouvrir l'ensemble du territoire national et aujourd'hui c'est chose faite..

B.S DIARRA