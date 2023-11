Appel à l’OTAN pour une intervention au Mali : Oumar Mariko rame à contrecourant de sa conviction politique ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Appel à l’OTAN pour une intervention au Mali : Oumar Mariko rame à contrecourant de sa conviction politique ! Publié le vendredi 17 novembre 2023 | l'Aerte

© aBamako.com par A S

Conférence de Presse du SADI

Le président du SADI, Dr Oumar Mariko a animé une Conférence de Presse le 7 Mars 2018. Tweet

Au moment où l’armée est en train de recouvrer les territoires qui étaient sous l’occupation des terroristes et leurs alliées, Oumar Mariko tente de distraire les militaires en demandant une intervention militaires de l’Otan au Mali. Est-ce Oumar Mariko a perdu sa conviction politique ? Est-ce qu’il est de connivence avec la France pour déstabiliser le Mali ?



Dans une lettre, Oumar Mariko en fuite, a sollicité de Tayip Erdogan, président de la République de Turquie, une intervention de l’Otan au Mali afin de déstabiliser les autorités de la transition. Cette lettre est adressée au moment où l’armée malienne est en train de prendre le dessus sur les ennemis de la paix au Mali. Les questions qui taraudent les esprits sont les suivantes : Oumar Mariko est-il du côté des ennemis de la paix au Mali si non à quoi sert de demander une intervention militaire contre son armée au moment elle prend le dessus ? N’a-t-il pas perdu sa conviction politique car, dans un passé récent, ce même Oumar Mariko s’est dressé contre toute intervention étrangère au Mali.



Pour plus de précision Oumar Mariko était contre l’intervention française au Mali, les forces onusiennes, l’Otan en Libye. En un mot, le président du parti Sadi était contre l’Occident et sa politique en Afrique. En entendant la réponse à ces interrogations, la lettre de M. Mariko est mal perçue par les Maliens qui veulent la paix et le développement du Mali. C’est pourquoi la réaction des Maliens sur les réseaux sociaux ne se sont pas fait entendre. Certains le qualifient « d’indigne et d’ennemi du Mali », car nombreux sont ceux qui sont contre la transition mais qui n’ont jamais prôné une quelconque intervention militaire contre la transition. D’autres le qualifient de ‘’honte’’ pour la nation malienne.



De toutes les façons, il était judicieux pour Mariko de ne pas aller à l’encontre de armée. La transition va prendre fin, la nation malienne et son armée vont demeurer. A cet effet, quelle que soit sa position par rapport à la gestion de la transition, chacun doit soutenir l’armée dans la lutte contre l’insécurité. Il n’est pas admissible de mettre l’armée nationale sur plusieurs fronts pour faire une guerre inutile.



Pourtant, au regard de son combat antérieur, il est difficile aujourd’hui d’admettre que cette même personne sollicite une éventuelle intervention de l’Otan dans son propre pays. Cela ne nous surprend guerre surtout car les âmes bien averties avaient dit qu’Oumar n’a aucune conviction politique et qu’il ne veut que son propre intérêt. Aujourd’hui en fuite, il ne veut plus le bonheur de ses compatriotes. Est-ce parce qu’on ne s’entend pas avec la transition qu’il faut tout chambouler, mettre son pays en feu et en sang ? La réponse est décidément non car étant un fervent défenseur de la démocratie, Oumar Mariko ne doit pas être celui qui veut détruire son pays.



Nous y reviendrons



Bissidi SIMPARA