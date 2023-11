Dr. Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre suite à la prise de Kidal par les FAMAS : «C’est une victoire pour l’unité et la stabilité… » - abamako.com

Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba

Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York.



Louanges à Allah, le Seigneur d'aujourd'hui et de demain, qui a permis ce jour glorieux du mardi 14 novembre 2023 pour l'unité et la cohésion de notre nation avec le retour de Kidal dans la Mère Patrie.



Grâce à Lui et à la détermination de nos forces armées et de sécurité, le triomphe est nôtre, il est pour chaque Malienne et chaque Malien.



Il n'aurait pas été possible sans la patience de notre peuple, sans la clairvoyance des chefs militaires et sans les sacrifices de dignes filles et fils du Mali, tombés sur le champ d'honneur.



Aussi, je voudrais, en tant que citoyen, en tant que leader politique et chef du gouvernement de la Transition, célébrer cette victoire des FAMAs, creuset et ciment de notre nation et dire à tous que c'est une victoire pour l'unité et la stabilité, et je demeure convaincu que la paix et la réconciliation restent un challenge à la portée de notre grande nation. Bienvenue à Kidal au sein de la République Une et Indivisible du Mali. Vive les FAMAs. Vive la République.



Dr. Choguel Kokalla MAIGA



Premier ministre, Chef du Gouvernement