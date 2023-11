Réactions suite à la prise de Kidal par l’armée malienne : «Cette bravoure doit annoncer le début d’une paix durable… » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Réactions suite à la prise de Kidal par l’armée malienne : «Cette bravoure doit annoncer le début d’une paix durable… » Publié le vendredi 17 novembre 2023 | Le Républicain

© aBamako.com par A S

2ème assises de la majorité présidentielle

bamako, le 13 mai les partis politiques de la majorité présidentielle ont tenu leur 2ème assises Tweet





Le mardi 14 novembre 2023, les Forces armées maliennes (FAMAS) ont pris le contrôle de la ville de Kidal (8ème région administrative du Mali). Cette récupération de la ville de Kidal par les forces de défense et de sécurité du Mali a été saluée par l’ensemble du peuple malien de l’intérieur comme de l’extérieur (Autorités, Partis politiques, Associations et Mouvements, Organisations de défense des droits de l’Homme…) Dans les différents communiqués des uns et des autres, il ressort que cette bravoure des FAMAS doit annoncer le début d'une paix durable au Mali. En outre, le gouvernement a été invité à travailler pour le retour des réfugiés et à renouer le dialogue avec les parties prenantes afin d’instaurer un climat de paix et de confiance, gage de tout développement. « Cette rentrée dans la ville de Kidal marque une grande étape dans le processus de reconquête totale et complète de notre territoire, longtemps envahie par des hordes de terroristes sans foi, ni loi…Cette victoire des FAMAs est une victoire pour la République. C'est une étape décisive, mais pas un point d'arrivée. La marche collective de la République a de nouvelles destinations: le développement économique, la prospérité inclusive et bien entendu, le retour à l'ordre républicain et démocratique », soulignent les différents communiqués. Lisez ci-dessous les différentes réactions !



COMMUNIQUÉ DU PARTI CODEM SUR L'ENTRÉE DES FORCES ARMÉES MALIENNES DANS LA VILLE DE KIDAL



Le Parti CODEM a appris, à travers un communiqué officiel lu sur la télévision nationale (ORTM) au nom du Président de la Transition, l'entrée de nos Forces Armées à Kidal. CODEM se réjouit de cette bravoure qui doit annoncer le début d'une paix durable dans cette partie importante de notre pays. Cependant, le Parti demeure convaincu que seul un cessez-le-feu peut ouvrir la voie au dialogue et à une véritable réconciliation nationale entre tous les fils du Maliba. Codem félicite nos forces armées de défense et de sécurité qui ont pleinement rempli leur mission régalienne pour la Patrie. CODEM prie pour le repos de l'âme de toutes les victimes civiles et militaires de ce conflit fratricide qui n'a que trop duré. Le Parti reste disponible pour accompagner toutes les dynamiques de dialogue et de réconciliation, seul gage d'une stabilité durable, sur toute l'étendue du territoire national.



Bamako, le 14 Novembre 2023



Le Président



Housseini Amion GUINDO



Officier de l'Ordre National



-----------------------------



Communiqué du PARENA sur l’entrée des FAMa dans la ville de KIDAL



L’entrée des Forces armées du Mali dans la ville de KIDAL est certainement un grand jour pour le Mali. Puisse cette occasion marquer le début d’une paix et d’une réconciliation durable. Le Parena adresse ses vives félicitations aux FAMa, prie pour le repos de l’âme des braves combattants tombés sur le champ d’honneur. Le Parena saisit cette occasion pour demander au Gouvernement de Transition de travailler pour le retour des réfugiés et de renouer le DIALOGUE avec les parties prenantes afin d’instaurer un climat de paix et de confiance, gage de tout développement.



Bamako, le 14 novembre 2023



P/Le Comité Directeur du PARENA



Le Secrétaire à la Communication, Porte-parole du Parti



Sidi El Moctar KOUNTA



-----------------------



COMMUNIQUÉ DU RASSEMBLEMENT POUR LE MALI (RPM)



Le Rassemblement Pour le Mali, (RPM), a appris, à travers le communiqué 062 du Gouvernement de la Transition, qu’en application de la résolution 2690 (2023) du Conseil de sécurité des Nations Unies, les Forces Armées et de Sécurité du Mali (FAMAS) ont occupé les emprises de la mission multidimensionnelle intégrée des nations unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA) à Kidal. Le Rassemblement Pour le Mali (RPM) se rejouit de l’aboutissement de ce processus car il considère la rétrocession des emprises de la MINUSMA aux Forces Armées Maliennes comme une étape importante vers le retour à une paix définitive et durable entre maliens, par le dialogue et l’application intelligente, de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale, issu du processus d’Alger. Le Rassemblement Pour le Mali (RPM), félicite les autorités militaires pour les multiples efforts, les encourage à protéger davantage les populations et leurs biens et rend un hommage appuyé à notre vaillante armée. Il présente ses condoléances aux victimes civiles et militaires tombées pour la défense de la patrie et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le Rassemblement Pour le Mali (RPM) saisit cette occasion pour demander à la population de Kidal de faire confiance à son armée nationale qui n'a autre mission que la défense de la patrie. Il encourage et exhorte les autorités de la transition à s'investir davantage pour le retour de l’administration, des services sociaux de base ainsi que des réfugiés et déplacés. Le RPM reste convaincu que seuls le dialogue et la réconciliation nationale pourraient créer les conditions d’une sortie de crise définitive dans notre pays. Que Dieu bénisse le MALI.



Bamako, le 15 novembre 2023.



Le Président



Dr. Bokary TRÉTA



Officier de l'Ordre National



-----------------------------------



DECLARATION DU RDS SUR LA REPRISE DE KIDAL DU 14 NOVEMBRE 2023



Le Rassemblement pour le Développement et la Solidarité (R.D.S.), parti historique malien de la SOLIDARITE, suit avec une grande attention l’évolution de la situation dans le nord de notre pays le Mali. Le R.D.S. s’incline sur la mémoire des VICTIMES INNOCENTES des forces du mal. Que d’épreuves nos populations prises en otage de Kidal ont dû traverser pour connaitre ce jour de libération ! Le 30 mars 2012, après 4 jours de combats acharnés, nos FAMA encerclées par le MNLA, Ansar Dine et AQMI, épuisées doivent, la mort dans l’âme, céder une parcelle de notre territoire en laissant derrière elles nos sœurs et frères entre les mains des coalisés ; un jour funeste…Les 17 et 21 mai 2014, encore, une avalanche de coups de poignards dans le cœur de notre République, fragile et naïve, qui croyait encore en la bonne foi de nos alliés historiques : la France et les Nations Unies ! Après avoir compris que seuls les Maliens et les FAMA libèreront nos compatriotes pris en otage depuis 11 longues années ! Après avoir, méthodiquement reconstruit et rééquipé notre Armée ! Après avoir assaini notre environnement de combat en le libérant des faux alliés comme Barkhane et de déserteurs comme la MINUSMA ! Après avoir fortifié nos assises avec de nouveaux alliés stables ! Enfin ; Nos concitoyens de Kidal peuvent affirmer sans rougir, et en se frappant la poitrine orgueilleusement qu’ils sont MALIENS au même titre que tous les autres habitants de notre Nation ! Ils peuvent crier haut et fort que nous ne les avons pas abandonnés ! Kidal brisée, Kidal prise en otage, Kidal meurtrie, Kidal violée…. MAIS KIDAL LIBERÉE !! Pardonnez-nous, nos frères, pour avoir tant tardé, pardonnez-nous pour avoir fait confiance aux mauvais interlocuteurs, nous ne permettrons plus jamais que vous quittiez le giron protecteur de la MÈRE PATRIE : LE MALI ! Reposez-vous désormais au sein des couleurs triomphantes du VERT, du JAUNE et du ROUGE ! Pansez vos plaies, criez justice, développez-vous dans votre Patrie : LE MALI ! La patrie ne peut en aucun cas laisser derrière elle ses filles et ses fils pendant que nous prenons notre essor vers notre avenir de développement ! Kidal ne sera jamais laissée pour compte, tout comme Gao, Tombouctou, Tessalit, Kayes, Koulikoro, Ségou ! Le R.D.S. pense que cette victoire éclatante des FAMA va bien au-delà de la défaite des factions rebelles et jihadistes, mais consacre la défaite et la déroute de MACRON, le Président français, en République du Mali. Elle constitue également, la honte pour Sarkozy, cet autre Président français qui a créé le MNLA et qui l’a armé contre notre peuple. NOUS SOMMES LE MALI ! VIVE KIDAL LA MALIENNE ! Le R.D.S. salue chaleureusement les FAMA pour leur sacrifice et leur professionnalisme, pour avoir réussi là où les forces de Barkhane coalisées à celles de la MINUSMA, de la CEDEAO, de l’Union Européenne, plus de 25.000 hommes ont échoué. Le R.D.S. remercie vivement les autorités de la Transition, nos FAMA et le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita, Chef de l’Etat, pour avoir tout mis en œuvre pour la libération de nos concitoyens et pour réussir en 3 ans là où les coalisés ont échoués pendant 11 ans ! Le R.D.S. exhorte fortement les autorités de la Transition à se rappeler que la reprise de Kidal n’est pas une fin en soi ! Le R.D.S. demande aux autorités de la Transition d’appliquer intelligemment l’Accord de Paix et de Réconciliation à travers sa relecture dans un premier temps, dans cet environnement plus stable que représente le retour de l’administration régalienne sur tout notre territoire. Cette magnifique victoire conforte le R.D.S. dans son choix de soutien à la Transition et cela nous pousse à encore demander plus pour nos concitoyens à cette même Transition: la santé, l’éducation, l’économie, l’énergie, l’alimentation, bref, l’impulsion du développement et du changement pour arriver à des élections libres favorisant l’envol de la Nation. Cela nous pousse à demander la justice et non la vengeance pour nos concitoyens victimes ! Une NATION se construit sur la justice et l’équité ! Le R.D.S. demande au peuple malien de soutenir nos FAMA et nos Autorités face aux réactions internes comme externes que vont provoquer la libération de notre Terre ! Les soubresauts de la Bête agonisante peuvent être mortels pour le valeureux chasseur ! VIVE LE R.D.S., VIVE KIDAL LA MALIENNE, VIVE LE PEUPLE DU MALI, VIVE LES FAMA, POUR UN DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE !



Le Président du R.D.S.



Pr El Hajj Younouss Hamèye DICKO



Commandeur de l’Ordre National du Mali



Chevalier de l’Ordre Internationale des Palmes Académiques du CAMES



Ancien Ministre



-----------------------



COMMUNIQUÉ DE L’UDD SUR L'ARRIVÉE DES FORCES ARMÉES MALIENNES À KIDAL



L'Union pour la Démocratie et le Développement - UDD exprime sa satisfaction, partagée avec l'ensemble du peuple malien, suite à l'arrivée des Forces Armées Maliennes (FAMAs) à Kidal, le mardi 14 novembre 2023. Cette action décisive de nos FAMAs s'inscrit dans le cadre de leur mission régalienne de défense de notre territoire et de préservation de la paix. Dans la perspective de la stabilisation durable du pays, de la réconciliation et du retour complet de la sécurité, l'UDD appelle toutes les parties concernées à engager un dialogue constructif. Ce dialogue demeure le seul moyen pour favoriser la réconciliation nationale et établir les fondations d'une paix durable. En ces moments cruciaux, l'UDD demande aux autorités de la Transition de prendre des mesures concertées pour garantir la sécurité de tous les citoyens et créer un environnement propice au dialogue national. Elle exhorte l'ensemble de la population malienne à s'inscrire dans cette logique pour l'édification d'un Mali pacifié, prospère et uni.



Bamako, le 14 novembre 2023



----------------------



Communiqué de presse du Mouvement pour un Destin Commun (MODEC)



Le Bureau Politique National (BPN) du Mouvement pour un Destin Commun (MODEC), a appris avec une immense joie, comme l’ensemble du peuple malien, la reprise de la ville de Kidal par les Forces Armées Maliennes (FAMa) ce mardi 14 novembre 2023 après onze ans d’occupation par des mouvements séparatistes. Le BPN du MODEC félicite chaleureusement les FAMa et les autorités de la Transition pour cette victoire qui est décisive pour la poursuite du processus de paix et de réconciliation nationale. Reconnaissance éternelle à toutes les victimes militaires et civils des combats pour la restauration de l’intégrité territoriale du Mali. Que l’âme de ceux qui ont perdu la vie repose en paix et prompt rétablissement aux blessés. Nos sincères condoléances aux parents de ceux qui ont perdu la vie. La reprise de Kidal par les FAMa est une formidable opportunité à saisir par la toute nation, et singulièrement nos gouvernants, pour relancer rapidement le processus politique de règlement définitif de ce conflit, instaurer une paix durable et réconcilier toute la nation malienne. D’où l’exigence de se retrouver rapidement entre maliens et maliennes sans ingérence extérieure pour transformer cette opportunité en réalité. Le BPN réitère son soutien indéfectible aux FAMa pour leur engagement et détermination dans le combat pour la restauration de l’intégrité territoriale du Mali et l’exercice de notre souveraineté nationale sur l’ensemble du territoire. Nous appelons l’ensemble du peuple malien à rester dans cette voie contre vents et marées.



Fait à Bamako, le 15 novembre 2023



Pour le Bureau Politique National



Konimba Sidibé



------------------



COMMUNIQUE DE L'APR (ALLIANCE POUR LA REPUBLIQUE) RELATIF A L'ENTREE DES FAMAs DANS IA VILLE DE KIDAL



En ce jour historique et mémorable, L'Alliance Pour la République (APR) salue avec fierté et honneur, le retour de Kidal dans le giron national. Certes, la marche fut longue, lente, violente, mais le sacrifice de nos FAMAs, et leur victoire sur les ennemis de la paix, resteront gravés dans la mémoire nationale, jusqu'à la fin des temps. Honneurs et gloire donc aux FAMAs, au premier rang desquels, le Président Assimi GOITA pour la hauteur de sa vision, et pour le pragmatisme de ses actions pour la souveraineté du Mali, pour la préservation et la défense des intérêts stratégiques du Mali, pour l'honneur et la dignité des Maliens. Cette victoire des FAMAs est une victoire pour la République. C'est une étape décisive, mais pas un point d'arrivée. La marche collective de la République a de nouvelles destinations: le développement économique, la prospérité inclusive et bien entendu, le retour à l'ordre républicain et démocratique. Unis et solidaires, nous y arriverons, car aucun défi, si complexe soit-il, n'est insurmontable par l'intelligence collective du peuple du Mali.



Bamako, le 14 novembre 2023



Le Président de l’APR



Oumar Ibrahima Touré



Officier de l’ordre national



-----------------------------



COMMUNIQUE N°010/11/2023 DU COMITE STRATEGIQUE/M5-RFP PORTANT CHALEUREUSE FELICITATION AUX FAMA POUR LA CONQUETE REUSSIE DE L’INTEGRITE TERRITORIALE ET LA RECUPERATION DE LA VILLE DE KIDAL CE JOUR 14 NOVEMBRE 2023



Le Mouvement du 5 juin -Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) a suivi avec intérêt, fierté et patriotisme, les étapes de récupération par nos FAMa des emprises militaires, jadis occupées par la MINUSMA dont les manœuvres impromptues, irresponsables et injustifiées violent les termes des conclaves avec l'Etat malien. Rappelons que l'Espoir immense suscité par la lutte du Peuple incarné par le M5-RFP et qui a abouti à la montée en puissance de nos Forces de Défense et de Sécurité, vient d'être comblé ce jour 14 novembre 2023 par l'héroïsme et le patriotisme des FAMa. Toutes nos félicitations à la hiérarchie militaire. En effet, le Mali qui, depuis 2012, avait perdu le contrôle de la région et de la ville de Kidal, conquiert en Main de maître son autorité et son intégrité territoriale sur l'ensemble du territoire national. Le M5-RFP salue avec déférence le Peuple malien pour son soutien constant à la Transition et aux Forces de Défense et de Sécurité tout au long du processus de reconquête de l'intégrité territoriale, de la souveraineté intérieure et extérieure du Mali. Le M5-RFP, tout en condamnant la politique de deux poids deux mesures de l'ONU, affirme de façon vigoureuse son soutien indéfectible aux Autorités de la Transition et communie avec son Armée dans ces moments pleins d'adversités mais riches en gloire. Le Comité Stratégique rappelle à l’opinion nationale et internationale que les Autorités de la Transition, ont accompli aujourd'hui le rêve de tout un Peuple, travers la restauration de la souveraineté et de l'intégrité du Territoire national qui s'inscrit en lettre d'or dans les 10 points et 17 mesures du Mouvement M5-RFP dont la mise en œuvre e nécessite la Rectification de la transition. Le M5-RFP, exhorte les Autorités de ta Transition à tout mettre en œuvre pour pérenniser les acquis de cette restauration de notre souveraineté, de notre dignité, de notre honneur et l'intégralité de notre Territoire. Le M5-RFP, salue les efforts de reconstruction nationale des Autorités de Transition et engage le Peuple malien à demeurer mobilisé pour un Mali Uni, Souverain et Prospère. Vive la Transition. Vive les FAMA,



Qu'Allah Bénisse le Mali et Protège les Maliens !



Pour le Comité stratégique du M5-RFP



Le Vice-Président



Bouba K TRAORE



---------------------------



COMMUNIQUE N°0021-2023/CNDH-P



La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) a appris, suivant communiqué n 062 du Gouvernement en date du 14 novembre courant, la prise du contrôle de la Région de Kidal par les Forces de Défense et de Sécurité dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution n 2690 (2023) du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Elle suit avec beaucoup d'attention la situation des droits de l'Homme dans ladite Région. Sur le fondement de la Constitution du 22 juillet 2023, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples, des Conventions de Genève sur le droit international humanitaire, la CNDH se réjouit du retour de l'Etat du Mali dans la Région de Kidal et félicite les Forces de Défense et de Sécurité dans la poursuite de l'objectif de sécurisation de l'intégralité du territoire national ; appelle l'Etat à veiller à la protection des populations civiles et de leurs biens et à assurer les services sociaux de base aux populations ainsi qu'à accorder une assistance aux personnes déplacées internes ; soutient tout processus inclusif de paix durable conformément à sa recommandation réitérée d'accélérer le processus de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR); invite les populations à éviter tout amalgame, s’abstenir de tout appel à l'incitation à la haine et à la violence ; réitère son soutien aux Forces de Défense et de Sécurité dans le combat noble contre le terrorisme, pour la sécurisation du territoire dans le strict respect des droits de l’Homme et du droit international humanitaire. Pour la CNDH, la protection des droits de l’Homme est une responsabilité partagée.



Bamako, le 15 /11//2023.



Le Président



Monsieur Aguibou BOUARE



Chevalier de l’Ordre National



-------------------



COMMUNIQUE N°062 DU GOUVERNEMENT DE LA TRANSITION



Le Gouvernement de la Transition a l’immense plaisir d’informer l’opinion nationale et internationale, qu’en application de la résolution 2690 (2023) du Conseil de sécurité des Nations Unies, les Forces Armées et de Sécurité du Mali ont occupé les emprises de la Mission multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) à Kidal, à travers le contrôle de ladite région pour le bonheur des populations de la localité, qui ont souffert le martyr pendant plus d’une décennie de l’occupation de la zone par des terroristes sans foi ni loi. Cette prouesse opérationnelle représente une étape décisive dans le cadre des rétrocessions des emprises de la MINUSMA aux Forces Armées et de Sécurité. Malgré les anicroches, les trahisons et les complots ayant entouré ces opérations de rétrocessions, les prévisions fantaisistes, nos vaillantes Forces Armées et de Sécurité ont atteint leurs objectifs et le Mali est et restera UN et Indivisible. En cette heureuse occasion, le Gouvernement de la Transition félicite chaleureusement Son Excellence Le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef suprême des Armées, pour son leadership éclairé, son patriotisme légendaire et sa détermination sans faille à sauver notre peuple et notre pays. C’est aussi le lieu de féliciter l’ensemble des Forces Armées et de Sécurité du Mali pour leur professionnalisme, leur abnégation dans la défense de l’intégrité du territoire et la sécurisation des personnes et des biens. Le Gouvernement de la Transition salue la résilience historique et héroïque du Peuple malien, qui a subi stoïquement des épreuves destinées à affaiblir son soutien à la Transition, entre autres : les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), les diffamations, les délestages et les inflations des prix de denrées de première nécessité instrumentalisés à des fins politiques etc... Le Gouvernement de la Transition remercie l’Alliance des Etats du Sahel, tous les amis du Mali d’Afrique et d’ailleurs, à la fois des acteurs étatiques tout comme des individus et organisations épris de paix et de justice qui ont apporté leur soutien constant et sincère à notre patrie. Le Gouvernement de la Transition saisit cette occasion pour s’incliner pieusement devant la mémoire de toutes les victimes de l’insécurité au Mali et s’engage à faire en sorte que leur sacrifice ne reste pas vain. Le Gouvernement de la Transition réaffirme sa détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Enfin, il réitère son engagement à exercer la souveraineté du Mali sur l’ensemble du territoire national et à œuvrer pour la paix, la stabilité et la réconciliation nationale. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens!



Bamako, le 14 novembre 2023



Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement,



Colonel Abdoulaye MAIGA



Chevalier de l’Ordre National



--------------------



COMMUNIQUE DU CONSEIL NATIONAL D

E TRANSITION



Le Président du Conseil national de Transition, les membres du Bureau et de la Conférence des Présidents, ainsi que l'ensemble des membres du Conseil national de Transition ont appris avec joie ce jour Mardi 14 novembre 2023, à travers un flash spécial diffusé sur la télévision nationale à 11 h 45 mns, un communiqué signé du Chef de l'Etat, Chef suprême des armées, le Colonel Assimi GOITA annonçant, la prise triomphale de la ville de Kidal par nos FAMA. Cette rentrée dans la ville de Kidal marque une grande étape dans le processus de reconquête totale et complète de notre territoire, longtemps envahie par des hordes de terroristes sans foi, ni loi. Le Conseil national de Transition salue les FAMA qui par leur persévérance et leur bravoure ont fait rentrer Kidal dans la République. Le Conseil national de Transition rappelle avec véhémence le caractère un et indivisible du territoire national et l'impérieuse nécessité pour toutes les filles et tous les fils du pays de sceller une union sacrée et d'accepter tous les sacrifices nécessaires pour la restauration de l'intégrité territoriale et la préservation du caractère laïc de notre République. Le Conseil national de Transition salue l'ensemble de nos troupes engagées sur les différents théâtres d'opération et qui avec professionnalisme et dans le strict respect du droit international humanitaire sont en train d'accomplir leurs missions de protection des personnes et de leurs biens. Le Conseil national de Transition réaffirme son soutien total et inconditionnel au Chef suprême des armées au Gouvernement de transition et à nos forces de défense et de sécurité pour cette victoire nette et sans bavure sur les groupes armés terroristes et alliés. Le Conseil national de Transition en ce moment historique et mémorable de l'histoire du Mali salue le courage et la résilience de notre peuple et exhorte l'ensemble de nos compatriotes à rester soudés derrière nos forces de défense et de sécurité. Le Conseil national de Transition remercie les amis et les partenaires du Mali qui en ces moments décisifs de notre histoire sont restés à nos côtés. Vive les Forces Armées maliennes. Vive la République.



Bamako, le 14 novembre 2023



Le Secrétaire général. P/O



L’Adjoint



Amadou Baba Wagué



--------------------------



Message de félicitations de la HAC aux FAMAs



La Haute Autorité de la Communication (HAC) félicite nos Forces de Défense et Sécurité pour la reconquête héroïque de Kidal, le mardi 14 novembre 2023. Elle salue en particulier l'action et le leadership de Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l'Etat ainsi que le Gouvernement de Transition. Cette victoire est le couronnement d'une grande détermination dans l’engagement militaire et d'un remarquable travail diplomatique. La HAC renouvelle son soutien aux FAMAS dans leur mission de sécurisation de l'ensemble du territoire national pour un Mali UN et Indivisible.



Bamako, le 15 novembre 2023



Le Collège



----------



COMMUNIQUÉ DE LA CENTRALE DEMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS DU MALI (CDTM)



La Centrale Démocratique des Travailleurs du Mali (CDTM) a appris avec un grand enthousiasme la reprise de la ville de Kidal par les Forces armées maliennes, ce mardi 14 novembre 2023. En cette circonstance de victoire pour le peuple malien, le Bureau Exécutif et les militants de la CDTM adressent leurs sincères félicitations aux Famas pour leur action patriotique et leur bravoure. Nous saisissons cette occasion pour nous incliner devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires tombées sur le champ de l'honneur. La CDTM adresse ses vifs encouragements aux autorités de la Transition dans leur engagement constant pour une paix durable. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens.



Bamako, le 14 novembre 2023



Le Bureau



------------------



Déclaration du mouvement populaire pour le changement (M.P.C )



Le mouvement populaire pour le changement « M.P.C » a suivi avec l’intérêt l’évolution des opérations de sécurisation du territoire ayant permis le contrôle de la ville de Kidal, ce 14 novembre 2023. A cette occasion, il salue la bravoure et le professionnalisme des forces armées et de sécurité et adresse ses félicitations et ses encouragements aux commandements militaires et aux hommes qui viennent de démontrer encore une fois leur sens du patriotisme et du serment sous le drapeau. Le mouvement populaire pour le changement « M.P.C » présente ses condoléances attristées pour toutes les victimes civiles et militaires et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Pour le «M.P.C», cette évolution notoire marque une importante perspective pour la restauration totale de la souveraineté de l’Etat sur l’ensemble du territoire national et augure de nouvelles avancées dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Enfin, le M.P.C, qui a toujours privilégié le dialogue entre les fils et les filles de la nation, appelle l’ensemble des citoyens attachés à l’unité et à la cohésion nationale à soutenir la démarche de réconciliation des plus hautes autorités.



Bamako, 15 Novembre 2023



Le président du Mouvement Populaire pour le Changement (MPC)



Mahamadou Abdoulaye Doumbia