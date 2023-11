Reconduction du mot d’ordre d’arrêt de travail des promoteurs d’écoles privées de l’enseignement secondaire : Le ministre de l’Education Nationale réitère son appel au dialogue et à la préservation des intérêts des enfants du Mali - abamako.com

Publié le vendredi 17 novembre 2023 | Le Républicain

Les associations de promoteurs d’écoles privées de l’enseignement secondaire ont reconduit leur mot d’ordre d’arrêt de travail de 120 heures à compter du lundi 13 novembre 2023. Cependant, le ministre de l’Education Nationale a exprimé ses regrets face à cet arrêt de travail malgré les efforts consentis par le Gouvernement de la République du Mali. Dans un communiqué en date du 14 novembre 2023 produit à cet effet par le département en question, il ressort ce qu’il suit : « Cette décision est d’autant plus surprenante que, sur un reliquat de trois milliards quatre cent quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent soixante-sept mille ( 3 499 467 000) FCFA à payer au niveau du District de Bamako, le ministre de l’Education et des Finances s’est engagé à régler, immédiatement, un montant de deux milliards ( 2 000 000 000) FCFA dès l’établissement des mandats par les services compétents. Le ministre de l’Education Nationale réitère son appel au dialogue et à la préservation des intérêts des enfants du Mali ».



Sidiki Adama Dembélé