Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’Etat : « Aujourd’hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal »

Les Forces armées maliennes ont pris position dans la ville de Kidal, hier mardi 14 novembre 2023. Cette information tant attendue a été confirmée par un communiqué du Chef d’Etat-major Général des Armées. Dans la foulée, le Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, a adressé un message au peuple malien dans lequel il a précisé qu’ « aujourd’hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal. » « Notre mission n’est pas achevée, je rappelle qu’elle consiste à recouvrer et à sécuriser l’intégrité du territoire sans exclusive aucune, conformément aux Résolutions du Conseil de sécurité », a-t-il précisé.



Dans un premier temps, le Président de la Transition a déclaré ce qui suit : « Mes chers compatriotes, en application de la Résolution 2690/2023 des Nations unies, aujourd’hui, 14 novembre, grâce à Allah, en raison du courage et de la détermination de nos FAMa, un raid a été mené depuis quelques jours, en direction de Kidal, et des lourdes pertes infligées aux groupes armés terroristes. Aujourd’hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal. Notre mission n’est pas achevée, je rappelle qu’elle consiste à recouvrer et à sécuriser l’intégrité du territoire sans exclusive aucune, conformément aux Résolutions du Conseil de sécurité »



Dans un second temps, pour devoir de mémoire et de compassion, le Chef Suprême des Armées a, une fois de plus, rendu hommage aux victimes civiles et militaires tombées au champ d’honneur. Le Colonel Assimi Goïta a tenu à rappeler que cette opération ne poursuit aucun intérêt particulier autre que la sauvegarde de notre Mali, un et indivisible, et n’a pas d’autres buts que la lutte contre le terrorisme et la sécurisation de notre pays. « C’est pourquoi son action est soutenue par l’ensemble du peuple malien. Dans les jours qui viennent, les FAMa poursuivront leurs interventions et bénéficieront de toute la confiance de notre vaillant peuple. Enfin, dans ces circonstances, la cohésion nationale est une bénédiction supplémentaire pour nos Famas. Ensemble, nous ferons le Mali Kura. Qu’Allah bénisse et protège les Maliens. Je vous remercie », a-t-il conclu.



Sidiki Dembélé