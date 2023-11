Réunion du Comité Exécutif de la CAF à Abidjan : le Président Patrice Motsepe présidera les délibérations - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Réunion du Comité Exécutif de la CAF à Abidjan : le Président Patrice Motsepe présidera les délibérations Publié le vendredi 17 novembre 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Patrice Motsepe,président de la CAF

Tweet

Le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) se réunira le samedi 18 novembre 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sous la présidence du Dr Patrice Motsepe, Président de la CAF.



L'événement se tiendra à l'Hôtel Sofitel Ivoire, débutant à 10h00 GMT (heure locale). La réunion sera suivie d'une conférence de presse, offrant une occasion de discuter des sujets abordés et des décisions prises lors de cette session du Comité Exécutif.



Outre les délibérations officielles, le programme comprend également une rencontre amicale entre les membres du Comité Exécutif de la CAF et les légendes du football ivoirien. Cet événement offre une opportunité unique pour des interviews et des interactions entre les dirigeants du football africain et les icônes du sport en Côte d'Ivoire.



La réunion du Comité Exécutif de la CAF en Côte d'Ivoire coïncide avec la phase finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF. Le match pour la troisième place est prévu ce samedi à 20h00 heure locale (GMT), suivi de la grande finale dimanche à 17h00 heure locale (GMT) à Korhogo. Cela renforce l'importance de la réunion, soulignant l'engagement continu de la CAF envers le développement et la promotion du football sur le continent africain.