Awa Camara, de la diaspora Maliko : "Il y a un dysfonctionnement au sein des hautes autorités parce que la révolution est en train de manger ses enfants" Publié le vendredi 17 novembre 2023 | Aujourd`hui

Résidant en France, membre fondateur de l’association “Diaspora Maliko”, Awa Camara était face à la presse le vendredi 3 novembre 2023 pour rendre hommage à sa mère Nantenin Kéita (sa référence). Elle a profité de cette tribune pour se prononcer sur l’actualité politique, surtout la gestion du pays par les militaires. Dans sa déclaration, Awa Camara a dénoncé la récupération faite de la révolution qui a eu raison de l’ancien président feu Ibrahim Boubacar Kéita. Elle a invité Assimi Goïta à se tourner vers les Maliens de la diaspora qui sont des ressources humaines compétentes pour le Mali.



Dans sa présentation, Awa Camara (résidant à Montreuil en France) a précisé qu’elle est de la Diaspora Maliko, une structure mise en place pour soutenir les autorités militaires de la Transition. Elle a tenu à dire qu’elle a organisé cette sortie médiatique pour rendre hommage à sa mère Nanténin Kéita qui l’a accompagnée dans toutes ses démarches, dans toutes ses luttes politiques.



“Brave femme et malgré qu’elle n’a pas été à l’école, Nanténin Kéita est ma source d’inspiration dans tout ce que j’entreprends dans la vie”, a-t-elle dit. Après cet hommage à sa mère, elle s’est prononcée sur l’actualité politique malienne. Ella a invité les militaires au pouvoir à se méfier de certains de leurs collaborateurs qui ignorent tout de la chute du président IBK.



“Ces collaborateurs d’Assimi Goïta ne savent pas comment s’est déroulée la révolution qui a fait chuter le régime d’IBK. Ils ne font que récupérer cette révolution. Cela fait plus de deux ans que je suis en train de démarcher toutes les administrations, à savoir les ministères de la Refondation, de la Réconciliation, le Conseil national de transition, la Primature, la présidence pour leur dire qu’ils ont ignoré les acteurs qui ont fait la révolution. J’ai l’impression que la révolution est en train de manger ses enfants. Mais nous n’allons pas nous laisser manger par cette révolution. Car nous allons rester debout. Et nous voulons accompagner les autorités militaires de la Transition qui sont en train de bien travailler, surtout dans la reconquête de tout le territoire qui est entre les mains des terroristes. Nous voulons que les autorités de la Transition fassent l’ouverture aux Maliens de la diaspora. Parce que la diaspora regorge de ressources humaines de qualité qui peuvent être utilisées au pays. C’est ainsi que nous avons mis sur place un mouvement pour soutenir celui qui va mettre le Mali sur pied. Et à notre entendement, c’est le peuple qui décide qui doit rester au pouvoir. Nous voulons accompagner Assimi Goïta. Nous sommes prêts à le rencontrer pour lui faire savoir notre point de vue de la gestion du pays”, a-t-elle déclaré.



Elle a déploré le dysfonctionnement au sein de certaines structures. Elle a surtout insisté sur le cas de l’assainissement de Bamako qui laisse à désirer.



Siaka Doumbia