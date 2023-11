Andogoly Guindo aux légitimités traditionnelles : “Cette Journée nationale vise à densifier notre système de gouvernance…” - abamako.com

Andogoly Guindo aux légitimités traditionnelles : "Cette Journée nationale vise à densifier notre système de gouvernance…" Publié le samedi 18 novembre 2023 | Aujourd`hui

Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga a présidé le samedi 11 novembre dernier, au Centre international de conférences de Bamako (CICB), l’ouverture de la 2e édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles. L’objectif de cette journée est de contribuer à mieux exploiter le système de gouvernance des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits.



La cérémonie a enregistré la présence du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, Souleymane Niaré, patriarche des familles fondatrices de Bamako, Badian Ag Hamatou, l’Amenokal, le représentant de Moro Naaba du Burkina Faso, ainsi que plusieurs autres membres du gouvernement. “Place et rôle des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits” en était la pierre angulaire. La célébration de cette journée a été l’occasion, pour les chefs coutumiers, de réaffirmer leurs soutiens aux autorités de la Transition en reconnaissance à l’honneur et à la dignité que le président de la Transition leur a accordés en instituant la journée de 11 novembre.



Dans son intervention, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a indiqué que l’institution de cette journée s’inscrit en droite ligne dans la vision du président de la Transition de faire du Mali un pays pacifié, bien gouverné, ancré dans ses valeurs ancestrales.



“C’est un bel hommage rendu à ces personnalités qui méritent tout notre respect et notre considération, et elle vise à valoriser leurs fonctions, à réaffirmer leur ancrage dans la société et ainsi, contribuer à densifier notre système de gouvernance, à promouvoir la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et soutenir la refondation de l’Etat. C’est pourquoi, le 11 novembre 2021, le président de la Transition, chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta, a pris l’engagement solennel de consacrer une journée à la célébration des légitimités traditionnelles, en reconnaissance de leurs rôles éminemment importants dans la construction de la nation malienne. Cette volonté s’est traduite par l’adoption du décret n°2022-0128/PT-RM du 4 mars 2022instituant la Journée nationale des légitimités traditionnelles”, a-t-il expliqué. Il a ajouté que l’objectif de cette journée est de contribuer à mieux exploiter le système de gouvernance des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits. “Comment s’appuyer sur les pratiques de ces légitimités qui parviennent à gérer, traiter, solutionner les crises. D’où le choix du thème de cette année : place et rôle des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits. Pour débattre du thème, il est prévu des conférences-débats animée par des experts. Ces débats permettront, j’en suis sûr, un partage fructueux et définir des stratégies pouvant mener à une meilleure implication des légitimités traditionnelles dans les prises de décisions sur les questions de paix, réconciliation, de développement local et dans le cadre de refondation de l’Etat”, a-t-il précisé.



Pour sa part, le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a annoncé que le thème est évocateur, car il est fait écho à la qualité des régulateurs sociaux du pays qu’incarnent les autorités traditionnelles. “La problématique interpelle à rechercher des solutions aux différentes crises qui secouent notre pays depuis une décennie, surtout de participer constamment au maintien de la paix”, a-t-il laissé entendre.



Au cours de la cérémonie, le patriarche des familles fondatrices de Bamako a réaffirmé son soutien aux autorités de la Transition pour mener le bateau Mali à bon port. “Nous remercions le président de la Transition le colonel Assimi Goïta pour avoir restauré l’honneur, la dignité et la place des autorités coutumières pour ancrer notre pays dans ses valeurs ancestrales”, a-t-il conclu.



Plusieurs autres activités ont été effectuées au cours de cette journée notamment des jeux d’éducation, des expositions photos sur les grandes figures des légitimités traditionnelles et des consultations médicales gratuites ophtalmologiques.



Mahamadou Traoré