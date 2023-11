Nominations des membres du Conseil National de la Transition : Quid des enquêtes de moralité ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Nominations des membres du Conseil National de la Transition : Quid des enquêtes de moralité ? Publié le dimanche 19 novembre 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Cérémonie de clôture de la session d`octobre au CNT

Bamako, le 15 décembre 2022. Ouverte le 03 octobre dernier, la session ordinaire d`octobre du Conseil National de Transition (CNT) s`est achevée ce jeudi par une cérémonie de clôture présidée par le président de l`institution, le colonel Malick DIAW. Tweet

Avec les mandats de dépôt contre certains membres du Conseil National de Transition et les suspensions ou démissions de certains membres de la CMA, beaucoup de Maliens se demandent sur les enquêtes de moralité avant les nominations au sein du CNT.



Le plus récent fut le cas de l’ancien questeur de l’assemblée nationale Mamadou Diarrassouba et baron de l’ancien régime, qui a été mis sous mandat de dépôt par le pôle économique et financier pour atteinte aux biens publics.



En attendant, le remplacement des personnes mises sous mandat ou démissionnaires, les plus hautes autorités doivent être strictes sur la moralité des personnes qui seront nommées.