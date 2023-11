ACI 2000 : Le braquage d’une boutique ‘’Premier Bet Mali’’ fait deux morts ! - abamako.com

ACI 2000 : Le braquage d'une boutique ''Premier Bet Mali'' fait deux morts ! Publié le lundi 20 novembre 2023

© aBamako.com par Momo

A proximité de la ‘’Place Can’’ à l’ACI 2000, une boutique de ‘’Premier Bet Mali’’ a fait l’objet de braquage commis par des individus non identifiés le vendredi 17 novembre entre 4h et 5h du matin. Ce braquage a tourné au drame, car ayant coûté la vie à deux employés de cette boutique, précisément le caissier (gérant) et le gardien des lieux.



Vendredi, à quelques pas de la ‘’Place Can’’, on pouvait apercevoir une foule de curieux à la devanture et aux alentours de cette boutique de ‘’Premier Bet Mali’’ à l’ACI 2000 dans la matinée. Les uns et les autres étaient choqués face au drame et la cruauté de ses auteurs. Il s’agit de ceux qui ont braqué cet établissement de la société de PMU-Mali en plein cœur du quartier ACI 2000 avec à la solde des pertes en vie humaine.



En effet, selon des témoignages, les faits se sont déroulés entre 4h et 5h du matin. Et les braqueurs ont emporté de la liquidité, une forte somme d’argent (dont nous ignorons le montant) sur place et des objets de valeur. Egalement, ces hors la loi sans foi n’ont pas épargné la vie à deux agents de cette boutique se trouvant sur le lieu au mauvais moment. Ils les ont tout simplement froidement abattus à bout portant à l’aide d’une arme à feu, il s’agit du caissier (Gérant) et le gardien dudit endroit.



Alertées, les unités policières se sont mobilisées et se transportées illico-presto sur les lieux. Notamment la Protection Civile, le Commissariat de l’ACI 2000 (Ex 14ème Arrondissement) et la Police Technique et Scientifique (PTS). Elles ont fermé les périmètres du coin aux fins de constats. Une enquête a été ouverte au niveau du Commissariat de l’ACI 2000 pour mettre la main sur les auteurs de ces crimes odieux. Avec la police nationale du Mali, l’espoir est permis.



Par Mariam Sissoko