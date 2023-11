Reconquête de Kidal : L’Ecole ‘’Les Pingouins’’ se rend à la Garde Nationale pour rendre hommage aux FAMa ! - abamako.com

Reconquête de Kidal : L'Ecole ''Les Pingouins'' se rend à la Garde Nationale pour rendre hommage aux FAMa ! Publié le lundi 20 novembre 2023 | le sursaut

Ils ont été reçus par le Chef d’Etat-major de la Garde Nationale du Mali (CEM), Colonel Famouké Camara le vendredi 17 novembre dernier à la Place d’Armes de l’Etat-major de la Garde Nationale, sis à N’Tomikorobougou. Il s’agit des responsables et élèves de l’Ecole de Base Privée ‘’Les Pingouins’’ de Badialan et le Jardin d’enfant de la Garde Nationale pour apporter leur soutien indéfectible et reconnaissance aux FAMa suite à la libération de Kidal le 14 Novembre 2023.



Ce sont les mots de reconnaissance et de soutien des élèves de l’Ecole ‘’Les Pingouins’’ envers les FAMa, les interventions des officiels et les prestations de la Fanfare et l’Orchestre de la Garde Nationale qui ont été les temps forts de cet évènement plein de sens. Cette cérémonie si symbolique, a enregistré, outre le CEM, Colonel Famouké Camara, la présence de la Promotrice de l’Ecole ‘’Les Pingouins’’, Mme Dembélé Astan Berthé et une forte mobilisation des élèves.



Occasion pour la promotrice Astan Berthé au nom de tout le personnel enseignant de son établissement, les élèves et parents d’élèves d’exprimer leur fierté, reconnaissance et soutien à nos Forces Armées pour l’exploit de la reconquête de Kidal, qui était sous l’emprise des séparatistes de CMA et des GAT depuis plus d’une décennie. Selon elle, étant des citoyens maliens, c’est tout à fait logique d’extérioriser leur satisfaction au regard de cette victoire des FAMa. « On est là pour remercier les FAMa et de leur dire de continuer sur cette lancée…Ce n’est pas la victoire du Mardi 14 qui est suffisante, cela est un pas. Il y a beaucoup de choses à faire encore» a-t-elle souligné, avant d’encourager les enfants du Mali de prendre l’exemple sur la bravoure de nos Forces Armées et Sécurité pour travailler et libérer la Patrie.



Le Colonel Famouké Camara n’a pas caché pour sa part, ses émotions de joie envers ses hôtes pour leurs actes de reconnaissance et de soutien. A l’entame de son propos, il a fait observer une minute de silence en la mémoire de tous ceux ou celles qui nous ont quitté dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et pour la souveraineté du pays. Il a ensuite adressé ses félicitations et remerciements au nom des plus Hautes Autorités Militaires de la Transition aux établissements scolaires concernés. « Votre présence ici nous honore et nous oblige davantage à donner de notre vie pour être toujours débout sur les remparts afin que les champs fleurissent d’espérance et que les cœurs vibrent de confiance… Nous continuerons à demander les bénédictions et serons toujours là pour sauver le Mali notre Patrimoine, notre héritage commun… »a-t-il rassuré. S’adressant aux enfants, il leurs à indiquer qu’ils sont l’espoir du Mali d’aujourd’hui et de demain et doivent l’aimer et travailler pour un avenir meilleur.



La cérémonie a pris fin par la prise des photos de famille et une collation.



Par Mariam Sissoko