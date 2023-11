Mali: la persistance de la pauvreté - abamako.com

Mali: la persistance de la pauvreté Publié le lundi 20 novembre 2023

© aBamako.com par Momo

Monument de la Paix (Bamako)

Le premier indicateur qui peut nous édifier est l’incidence de la pauvreté au Mali. Cet indicateur mesure la pauvreté par le biais de la consommation. Il donne le pourcentage de personnes ou de ménages d’une population donnée qui vit en dessous du seuil de pauvreté, c’est-à-dire qui ne dispose du revenu annuel minimal nécessaire pour satisfaire ses besoins prioritaires (nourriture, logement, habillement, interactions sociales, etc.). Les enquêtes de l’Observatoire du développement humain durable (ODH) ont fixé la valeur du seuil de pauvreté au Mali à 77204 F CFA en 1994, 102971 F CFA en 1996,et 103130 F CFA en 1999.

Sur la base des données d’une autre étude appelée «Enquête malienne de conjoncture économique et sociale» conduite en 1994 auxquelles a été appliqué l’accroissement du Produit intérieur brut (PIB) par tête et par an, l’Observatoire a pu produire les données sur l’incidence de la pauvreté au Mali sur la période 1994- 1999.