Rapport annuel 2022 du VGAL: 700 milliards de FCFA de manque à gagner pour l'État Publié le lundi 20 novembre 2023 | L'Inter de Bamako

Un record jamais atteint en deux (02) ans (2020 et 2022) dans la lutte contre la corruption. Et dire que cela se passe sous une transition dirigée par des militaires. Selon les murmures de Bamako, une trentaine de dossiers aurait été déposée sur la table du Pôle économique et financier de Bamako. Les mêmes murmures disent que ces dossiers concerneraient les indélicats porteurs d’uniforme et les membres des gouvernements (2020 et 2022).

La lutte contre la corruption aura raison des gouvernements Moctar Ouane et Choguel Kokalla Maïga, des gestions des militaires et des institutions du pays. Une à une, toutes les institutions s’écrouleront, faute de malversations financières. 700 milliards de francs CFA détournés en deux (02) ans ?