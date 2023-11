Soi-disant recrutement pour le compte de la commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) : L’Aige invite les Maliens à la prudence - abamako.com

News Politique Article Politique Soi-disant recrutement pour le compte de la commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) : L’Aige invite les Maliens à la prudence Publié le lundi 20 novembre 2023 | Le Pays

Depuis quelques jours, des informations circulant sur les réseaux sociaux font état d’un recrutement au nom et pour le compte de la commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) alors même que cet organe ait été formellement remplacé par l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE) en charge l’organisation et de la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales en République du Mali. C’est pourquoi dans un communiqué, le premier responsable de L’Aige, Me Moustapha SM CISSE a invité les Maliens à plus de prudence face à la désinformation pour ne pas tomber dans le jeu d’individus à volonté malsaine.



Visiblement, les personnes animées de mauvaise foi ne fléchissent pas dans leurs actions de désinformation et de manipulation de l’opinion publique sur les réseaux sociaux. En effet, depuis quelques jours, des informations faisant état d’un recrutement au nom et pour le compte de la commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), structure en charge de la gestion des élections au Mali avant modification de la LOI électorale N°2022-019 DU 24 JUIN 2022 confiant cette prérogative à l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE), circulent sur les réseaux sociaux.





Tout en soulignant que « cet avis de recrutement est un montage grotesque qui n’engage aucunement la responsabilité de l’AIGE », le nouvel organe unique de gestion des élections a également fait savoir que l’acte ne sera pas impuni.



« Le Président de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections invite les utilisateurs des réseaux sociaux à faire preuve de vigilance face à de telles pratiques manifestement illégales dont les auteurs et complices seront recherchés identifiés et traduits devant les autorités judiciaires compétentes » a précisé le communiqué de l’Aige



Conformément aux dispositions de la LOI N°2022-019 DU 24 JUIN 2022 portant loi électorale, modifiée, selon le responsable, l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE) est l’organe chargé de l’organisation et de la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales en République du Mali.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS