Edito : La ferveur de la reprise de Kidal cache mal la torpeur des citoyens - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Editorial Article Editorial Edito : La ferveur de la reprise de Kidal cache mal la torpeur des citoyens Publié le lundi 20 novembre 2023 | L'Alternance

Tweet

Si la fête de la reprise de Kidal a eu un goût d’inachevé, c’est à cause de l’angoisse qui vit le peuple. La ferveur patriotique a cédé la place à l’inquiétude du comment résoudre le quotidien du lendemain. Sinon tous les observateurs de la scène politique malienne étaient unanimes à dire que le Colonel Assimi Goita devrait tirer les dividendes politiques de cette victoire tant attendue qui est celle de la reprise de Kidal aux mains des rebelles. La date est certes historique compte tenu du mystère qui entourait cette ville et cette région en générale, mais la mobilisation qui aurait dû être la plus importante, n’a malheureusement pas été à la hauteur de l’espérance, non pas par inimitié aux autorités actuelles, encore moins par une indifférence, mais par anxiété, par crainte. Le 14 novembre 2023 est désormais inscrit en lettres d’or dans les annales de l’histoire récente du Mali, car elle consacre l’intégrité retrouvée. S les maliens sont incontestablement sortis de Kayes à Kidal même, la mobilisation a été moindre. Rien qu’en la comparant à celle du 14 Janvier 2022 après les sanctions de la CEDEAO. Et pourtant la reprise de Kidal passe largement pour être un événement plus important qu’une marche contre la CEDEAO, car Kidal symbolisait l’insoumission, la rébellion contre l’Etat central, bref cette région, en général et la ville en particulier, était devenue un mystère pour une écrasante majorité du peuple malien. Sa reprise des mains des insurgés devrait mobiliser tous les maliens et permettre à coup sûr au Président de la transition d’en tirer les dividendes politiques. En tout cas la mobilisation n’a pas été celle des grands événements, donc les retombées politiques pour le Président de la transition, Assimi Goita vont-elles au rendez-vous ? L’avenir nous le dira, mais d’ores et déjà nous pouvons affirmer sans risque de se tromper que la crise socioéconomique en est pour beaucoup dans l’indifférence, voir le désintérêt que les maliens ont manifesté après la reprise de Kidal.



Le Colonel Assimi Goita doit désormais intégrer cette nouvelle donne avant de se lancer dans une quelconque aventure politique. Des sources bien informées certains opportunistes ont l’intention de faire de la reprise de Kidal un tremplin et une occasion rêvée pouvant permettre au Président de la transition de laisser la tenue militaire pour être candidat à la prochaine élection Présidentielle. Il est rentré par la grande porte de l’histoire du Mali, donc il doit éviter d’en sortir par la fenêtre. Les laudateurs, les zélateurs et autres opportunistes sont à la manœuvre pour convaincre Assimi Goita à troquer sa tenue contre le costume du palais. Qu’il comprenne que ces gens ont été avec tous les régimes qui se sont succédés au pouvoir, donc ils sont sans foi, ni loi, sans dignité, ce qui compte pour eux c’est le profit qu’ils pourraient tirer d’une situation. En effet, s’il est indéniable que les conditions sécuritaires ont connu une amélioration, il est sans conteste également que les conditions socioéconomiques se sont fortement dégradées au point qu’une écrasante majorité des maliens souhaitent aujourd’hui voir mettre un terme à la transition pour que le Mali puisse retrouver sa normalité constitutionnelle et renouer des relations avec ses partenaires.



En somme, si la reprise de Kidal a été accueillie avec joie, enthousiasme et ferveur patriotique, elle a été de courte durée car les maliens sont confrontés à la gestion du difficile quotidien. Donc il revient aux autorités de prendre les mesures idoines pour atténuer la souffrance des maliens qui aujourd’hui broient du noir



Youssouf Sissoko