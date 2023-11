Soutien aux FAMA : La constance choguelienne - abamako.com

Soutien aux FAMA : La constance choguelienne Publié le lundi 20 novembre 2023 | Info Matin

Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba

Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York. Tweet

Il n’a pas conduit les opérations de reconquête sur le terrain, ni même conduit les forces armées et de sécurité de Anéfis à Kidal, mais il est pour beaucoup pour l’apothéose du 14 novembre. Sur la brèche depuis une décennie derrière des FAMa, le soutien affirmé et sans équivoque de Choguel Kokalla Maiga aux FAMa date d’au moins de juin 2018 où, de manière prémonitoire, il a dit qu’un jour viendra où cette nation meurtrie sera sauvée par des dignes filles et fils qui lui restitueront son honneur, sa dignité et sa souveraineté.



Il a cru à l’armée malienne au moment où certains pariaient un sous rouillé sur elle. Aujourd’hui, le Mali inspire l’Afrique entière et son nom et celui des héros de la rectification sont scandés partout en Afrique et dans la diaspora. Fierté retrouvée d’être Malien à l’extérieur et souveraineté retrouvée à l’intérieur face aux impérialistes dans la défense des intérêts du Mali, et par-dessus tout, une armée, jadis persiflée partout, qui s’impose, rassure et fait des émules. Il n’est pas l’artisan de la réforme et de la montée en puissance de l’armée (Sadio Camara), mais Choguel Kokalla Maiga est pour beaucoup dans

le réarmement moral, dans le sursaut national et soutien constant aux FAMa.



Le 2 février 2013, le président français, François Hollande, venait célébrer dans notre pays le plus grand jour de sa vie. Accueilli en libérateur, 2 jours après, le début de l’opération Serval par un peuple reconnaissant qui sera dupé par la suite, Hollande proclame la détermination de son pays à éradiquer le terrorisme qui bien que chassé «n’a pas encore été vaincu»...Mais sur l’épisode de Kidal, c’est l’impasse, il n’en pipe mot.



