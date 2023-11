Le maire de Kidal , Arbacane AG ABZAYACK s’adressant aux populations ayant fui la ville : « Nous demandons à tous ceux qui sont partis de revenir parce qu’on ne peut être mieux que chez soi » - abamako.com

News Politique Article Politique Le maire de Kidal , Arbacane AG ABZAYACK s’adressant aux populations ayant fui la ville : « Nous demandons à tous ceux qui sont partis de revenir parce qu’on ne peut être mieux que chez soi » Publié le mardi 21 novembre 2023 | Nouvel Horizon

Les Forces Armées Maliennes (FAMa) dans leur poursuite de la reconquête du territoire national, précisément dans la région de Kidal, soutiennent la reprise des activités économiques avec les Collectivités pour renforcer la confiance entre les populations Kidaloises, les autorités militaires et communales afin d’instaurer une paix durable dans toute la 8ème région. Il s’agit de matérialiser la collaboration entre les FAMa et les Collectivités pour la reprise des activités et favoriser la cohésion sociale et le (…)



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LA PARUTION DU NOUVEL HORIZON DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023



Par Moribafing CAMARA – NOUVEL HORIZON