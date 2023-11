Affaire gestion du fonds covid-19 par la chambre de commerce et d’industrie du Mali: La cour suprême rejette la demande de «liberté provisoire» de Youssouf Bathily et co-inculpés - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Affaire gestion du fonds covid-19 par la chambre de commerce et d’industrie du Mali: La cour suprême rejette la demande de «liberté provisoire» de Youssouf Bathily et co-inculpés Publié le mardi 21 novembre 2023 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par A.S

Election à la CCIM

Bamako, le 14 septembre 2015 Youssouf Bathily a été élu président de la CICIM Tweet



La Chambre criminelle de la Cour Suprême du Mali a statué hier lundi 20 novembre 2023 sur la demande de « liberté provisoire» de Youssouf Bathily, Mamadou Baba Sylla, Cheick Oumar Camara, Lamine Sacko et Alpha Kolly Goundo, tous poursuivis dans l’affaire dite de fonds COVID-19 à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM) sur la base d’une mission de vérification effectuée par le bureau du vérificateur Général. Initialement inculpés pour « atteinte aux biens publics et délit de favoritisme », Il ne s’agissait pas à travers cette audience de juger les inculpés pour les faits à eux reprochés dans le dossier mais (…)



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LA PARUTION DU NOUVEL HORIZON DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023



Par Mahamane TOURÉ – NOUVEL HORIZON



About Author