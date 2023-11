Mise en place des délégations spéciales dans les collectivités Territoriales: Les communes ayant fait l’objet de vérifications du BVG dans le viseurs des autorités ? - abamako.com

News Politique Article Politique Mise en place des délégations spéciales dans les collectivités Territoriales: Les communes ayant fait l’objet de vérifications du BVG dans le viseurs des autorités ? Publié le mardi 21 novembre 2023 | Nouvel Horizon

Dans l’objectif de « renforcer la bonne gouvernance » et d’assurer la régularité et la sécurité des opérations de recettes et des dépenses au sein des collectivités territoriales, le ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, le Colonel Abdoulaye Maïga avait informé le Conseil des ministres du 18 octobre 2023 de la mise en place des délégations spéciales dans certaines Collectivités Territoriales. Cette décision fait suite à la création de nouvelles régions lors du nouveau découpage territorial et au constat d’irrégularités, de disfonctionnements et d’insuffisances dans la gestion administrative, financière et (…)



Moribafing CAMARA – NOUVEL HORIZON