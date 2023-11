L’Adema-PASJ, ce petit mur d’une certaine justice malienne - abamako.com

Le Parti africain pour la solidarité et la justice pourrait passer pour la plus grande victime de la justice qu’elle a contribué à façonner pendant la troisième république. Alors qu’il ne se remet que péniblement d’une ancienne condamnation dans la rocambolesque affaire dite des Motos, l’Adema vient d’échapper de justesse à la revanche d’un membre récemment sanctionné par ses instances. Il s’agit de l’ancien secrétaire général de Koulikoro, Abdoul Baki CISSÉ, qui supporte mal la paire de gifles d’être à la fois déposé par ses camarades et suspendu par le Comité exécutif. Mais il nous revient de même source que l’ancien président de la coordination régionale a finalement manqué son come-back victorieux et raté son coup de réhabilitation par une annulation judiciaire des sanctions respectives de la conférence élective de la section de Koulikoro et du Comité exécutif. Dans la foulée, l’ancien secrétaire à la solidarité du CE-Adema avait même réussi, en un premier temps, à faire saisir certains comptes bancaires du PASJ au nom d’une condamnation à lui restituer la somme de 350 millions francs CFA investis dans le siège local de son ancienne section. Les verdicts n’étant toutefois pas définitives, le parti de l’Abeille a réussi à ne pas laisser cette peine se greffer à celle qui l’empêche de retrouver un confort financier depuis les déboires de la campagne présidentielle de 2002. Lesquels lui avaient coûté le bradage d’un important patrimoine au profit de Mandiou SIMPARA.