Comité syndical des impôts du Mali : Les partisans de Ali O Daou déposent une requête à la justice pour demander l’annulation du bureau de Soungalo Traoré - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Comité syndical des impôts du Mali : Les partisans de Ali O Daou déposent une requête à la justice pour demander l’annulation du bureau de Soungalo Traoré Publié le mardi 21 novembre 2023 | Le Républicain

Tweet

Les partisans de Ali Ousmane Daou de la section SYNTIM (Syndicat national des travailleurs des impôts du Mali) étaient face à la presse, le samedi 18 novembre 2023, à la Maison de la presse du Mali (Bamako) pour informer l’opinion publique du dépôt d’une requête en référé au tribunal pour demander l’annulation du bureau dirigé par Soungalo Traoré. Selon les conférenciers, la conférence élective de la section SYNTIM effectuée, le jeudi 19 octobre 2023 au Mémorial Modibo Keïta de Bamako, n’a pas été faite dans les règles de l’art. Cette conférence de presse était animée par Djibrilla Maïga, Moussa Sissoko, Sidi Diallo, Mme Cissé Fatoumata Mint, Seydou Niambélé et Issa Synayoko, en présence de nombreuses personnalités.

Dans ses mots de bienvenue, Djibrilla Maïga de la section syndicale des impôts du Mali a fait la genèse des évènements qui se sont passés jusqu’à la mise en place du bureau dirigé par Soungalo Traoré, le 19 octobre 2023, au Mémorial Modibo Keïta de Bamako. « On ne se reconnaît pas dans ce bureau. On se désolidarise de toutes les actions menées par ce bureau. La base est avec nous », a-t-il dit. Avant de préciser qu’une requête en référé a été introduite au niveau de la justice pour demander l’annulation du bureau de Soungalo Traoré. Par ailleurs, il a déploré l’attitude du Syndicat national des travailleurs des administrations d’Etat (SYNTADE), chargé de la supervision, lors de cette conférence élective.

Moussa Sissoko abonde dans le même sens en disant que les règles de l’orthodoxie syndicale n’ont pas été respectées lors de la conférence élective de la section SYNTIM (Syndicat national des travailleurs des impôts du Mali) effectuée, le jeudi 19 octobre 2023 au Mémorial Modibo Keïta de Bamako. « On a tout vu sauf une élection », a-t-il dit. A cet effet, il a indiqué qu’une procédure judiciaire est engagée afin d’obtenir l’annulation du bureau dirigé par Soungalo Traoré.



Situation à GAZA: Le Mouvement de soutien à la cause palestinienne apporte son soutien

Quant à Sidi Diallo, il a égrené les actions menées par Dr. Ali Ousmane Daou (secrétaire général sortant du comité syndical des impôts) pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs des impôts du Mali.



Pour sa part, la représentante des femmes des impôts, Mme Cissé Fatoumata Mint, a fait savoir que plus de 90% des femmes des impôts ne se reconnaissent pas dans le bureau de Soungalo Traoré. Issa Sinayoko, coordinateur des comités syndicaux de la DAF (Direction administrative et financière), des DRH (Direction des ressources humaines), des CPS (Cellules de la Planification et de la Statistique) et des DFM (directeurs financiers et du matériel) de la primature et des départements ministériels, a exprimé sa solidarité à l’endroit du camp de Ali O. Daou.

Répondant aux questions des journalistes, Sidi Diallo a rappelé que l’article 20 du règlement du SYNTADE et de l’UNTM interdit à un politique d’être responsable de syndicat. Selon eux, Soungalo Traoré milite dans un parti politique. « On a attaqué le bureau de Soungalo Traoré devant la justice. Et on a confiance en la justice », a déclaré Sidi Diallo.

A. Sogodogo

Source : Le Républicain