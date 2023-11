SNJ : Quatorze recrues volatilisées - abamako.com

SNJ : Quatorze recrues volatilisées Publié le mercredi 22 novembre 2023 | Mali Tribune

© aBamako.com par A.S

Cérémonie de fin de formation militaire des admis à la fonction publique

Bamako, le 02 février 2023. Le Chef de l’État a présidé au 34e bataillon du génie militaire de Bamako, la cérémonie de présentation au drapeau des admis à la fonction publique de l’État et des Collectivités, ayant accompli leur service obligatoire au service national des jeunes (SNJ) Tweet

La sortie de la 4e promotion du Service national des jeunes (SNJ) a eu lieu jeudi dernier.

Cette sortie marque la fin du service militaire obligatoire pour 274 recrues. Malheureusement, toutes les recrues n’ont pas pu achever la formation. Sur un total de 274 recrues au départ, elles étaient 260 dont 28 personnels féminins à terminer avec brio cette phase de formation physique et civique, a indiqué le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne. Soit quatorze recrues de moins dont la raison demeure un mystère.



A l’occasion de la cérémonie de sortie, les heureuses recrues ont été félicitées pour leur témérité durant six mois d’apprentissage des rudiments du métier des armes et pour avoir été façonnées pour faire

d’elles des citoyens modèles.



CAMES : Cinq Maliens admis au concours d’agrégation



Le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames) a tenu, à Yaoundé au Cameroun, son 21e concours d’agrégation en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. A l’issue dudit concours, cinq Maliens ont été déclarés admis. Les cinq admis sont tous des hommes. Il s’agit de Issouf Touré et Nouhoum Tandina, maîtres de conférences agrégés en histoire des institutions ; Mamadou Bakaye Dembélé et Boubou Kéita, maîtres de conférences agrégés en droit privé et Amara Nimaga, maître de conférences agrégé en sciences de la gestion. Ils viendront renforcer le système d’enseignement supérieur malien, a indiqué le ministre Pr. Bouréma Kansaye qui les a reçus pour les féliciter pour cet honneur. A titre de rappel, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait savoir que “le concours du Cames a pour objectifs de recruter des personnels de l’enseignement supérieur en garantissant le niveau international des enseignants, adapter le mode de recrutement de l’enseignement supérieur aux réalités africaines, évaluer les aptitudes des candidats aux fonctions d’enseignants du supérieur et favoriser la promotion des enseignants“.







COMMERCE : La Nuit de l’exportateur du Mali voit le jour



En conseil des ministres mercredi dernier, le gouvernement a informé de l’institution de la Nuit de l’exportateur du Mali. A en croire le gouvernement, la “Nuit de l’exportateur du Mali” a suscité l’engouement et l’adhésion des exportateurs. Elle vise à créer un cadre d’échanges d’expériences et d’opportunités entre les entreprises et permettre l’établissement de partenariats orientés vers la conquête des marchés extérieurs. Elle sera célébrée le 7 décembre de chaque année et servira de cadre de dialogue entre l’Etat et les entreprises tournées.







EDUCATION : La mauvaise foi des écoles privées ?



Les associations de promoteurs d’écoles privées de l’enseignement secondaire ont décrété un mot d’ordre de grève de 120 h. Soit l’ensemble des jours ouvrables de la semaine. En toile de fond, lesdites associations réclament le reliquat de plusieurs milliards. En réaction à ce mouvement d’humeur des promoteurs, le ministère de l’Education a fait savoir son regret face à une situation que l’on peut assimiler à une mauvaise foi des grévistes au regard du contenu d’un communiqué de presse produit à cet effet. “Cette décision est d’autant plus surprenante que, sur un reliquat de 3 499 467 000 F CFA à payer au niveau du district de Bamako, le Ministre de l’Economie et des Finances s’est engagé à régler, immédiatement, un montant de 2 milliards de F CFA dès l’établissement des mandats par les services compétents“, a fait savoir le ministre avant de réitérer son “appel au dialogue et à la préservation des intérêts des enfants du Mali“.



Rassemblées par



Alassane

Mali tribune