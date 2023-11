Au Mali, une classe politique réduite au silence - abamako.com

News Politique Article Politique Au Mali, une classe politique réduite au silence Publié le mercredi 22 novembre 2023 | Jeune Afrique

© Présidence par DR

Depuis sa victoire symbolique à Kidal, Assimi Goïta semble de plus en plus incontestable. Peu osent émettre des critiques sur son régime de transition, alors que l’élection présidentielle censée y mettre fin a été reportée sine die.



« Le peuple malien souffre, et c’est la responsabilité de l’État. » Ainsi parlait Clément Dembélé à Jeune Afrique, mi-novembre. Quelques jours plus tard, le 17, le président de la Plateforme contre la corruption et le chômage (PCC) au Mali était interpellé par la Brigade d’investigation judiciaire (BIJ) alors qu’il se rendait à une conférence de presse, puis placé en garde à vue.