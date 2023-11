Agenda : SIAMA du 23 novembre au 3 décembre 2023 - abamako.com

Ce salon, consacré à l’artisanat, met en lumière le savoir- faire des différents acteurs : fabricants, collectifs, associations… L’événement présente la créativité. En panne d’inspiration ? Besoin de donner un coup de fouet à votre activité ? La visite de ce salon et de ses exposants est faite pour vous ! Les organisateurs ont opté pour une approche originale en choisissant le thème « L’artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d’intégration des peuples et de croissance économique.»

Audace, humour et extravagance s’inviteront au programme pour offrir aux visiteurs une expérience unique dans une ambiance festive et fantaisiste au Parc des expositions de Bamako. Avec plus des exposants venus des 19 régions du Mali et des pays et organisations qui ont annoncé leur participation : Sénégal, Mauritanie, Niger, Inde, Algérie, Maroc, Tunisie, Guinée, Bénin, Togo, CODEPA et UEMOA, la 4ème édition du Salon international de l’artisanat du Mali (SIAMA) mettra en avant les dernières tendances en matière de l’artisanat, les concepts innovants ainsi que les talents prometteurs. Pays invité d’honneur : Burkina Faso, qui sera présent avec au moins 100 exposants et une forte délégation gouvernementale. Un Conseil de cabinet conjoint sous la coprésidence des deux Premiers ministres malien Choguel Kokalla Maïga et burkinabè Joachim Apollinaire Kyelem de Tambeda.



La cérémonie d’ouverture prévue à 14h est placée sous la haute présidence du président de la transition, chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta.