Rencontre hebdomadaire du Club des Lecteurs du Mali : La question du mariage au cœur des échanges Publié le mercredi 22 novembre 2023 | Le Républicain

La médiathèque de l’institut français du Mali a servi de cadre, le samedi 18 novembre 2023, à la tenue de la rencontre hebdomadaire du Club des Lecteurs du Mali. C’était en présence des responsables, membres et sympathisants du Club. Au cours de cette rencontre, le roman de l’écrivaine béninoise, Carmen Fifamè Toudonou, « Tant de gens espèrent être aimés et beaucoup ne sont que mariés » a été présenté par Fatoumata Malikité, membre du Club.



Dans sa présentation, l’intervenante du jour a fait savoir que ce livre est l’histoire d’une avocate, Stana, qui tombe amoureuse de son client, Roméo appelé communément Rodéo. Ce dernier, à la tête d’un gang, avait été condamné à quinze ans de prison ferme, avec dix ans de sursis. C’est pendant ce temps que Stana tomba amoureuse de son client, oubliant son « vieux mari » qui ne lui portait aucune attention particulière, mettant en danger sa profession. Selon l’exposante, l’auteure s’est servie de cette histoire d’amour pour interroger l’une des institutions de notre société. Il s’agit du mariage. « Pourquoi se marie ton ? Est-ce vrai que trop espérer c’est se préparer à des déceptions ? Est-il vrai que le mariage est la volonté à deux de ne faire qu’un ? Est-ce qu’au final, sommes-nous pas faits pour se détester ? », s’est-elle interrogée. A ses dires, les thèmes que l’on retrouve dans ce livre sont entre autres, le mariage, l’amour, l’ambition, le pouvoir, l’éducation, la délinquance juvénile, la trahison. Il ressort des échanges que l’éducation est le fondement de toute société, tout bon mariage et toute bonne relation. « Qui a démissionné dans l’éducation des enfants ? Quelles responsabilités avons-nous vis-à-vis de ces enfants qui, à peine à leur fleur d’âge, sont devenus des délinquants, sans pitié ? Quel est l’avenir d’un pays où les enfants sont de grands braqueurs, de vrais fumeurs et buveurs ? », a questionné l’intervenante, Malikité.



Siaka Coulibaly