En détention depuis 11 novembre dernier: L'Affaire Youssouf Tapo comme celle de 49 Militaires ivoiriens ? Publié le mercredi 22 novembre 2023 | Nouvel Horizon

Le Mali et la Côte -d’Ivoire longtemps liés par le brassage culturel et artistique semblent mener une «guerre froide» mettant en péril depuis un certain. Une situation qui impacte principalement des artistes maliens dont les spectacle sont de plus en plus interdits annulés ou boycottés en terre ivoirienne. Après l’annulation du spectacle de Salif Keïta il y a quelques semaines , c’est au tour de l’artiste malien, Youssouf Tapo de voir son spectacle, qui devait initialement se tenir à Bouaké le samedi 11 novembre 2023, être annulé . En cause, l’artiste et tout son staff ont été interpelé par les autorités ivoiriennes. Depuis le 11 Novembre, l’artiste et (…)



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LA PARUTION DU NOUVEL HORIZON DU MERCREDI 22 NOVEMBRE 2023



Par Djiril KEITA dit Fass – NOUVEL HORIZON