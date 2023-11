Ça se passe au Grin : Reprise de Kidal : Joie et angoisse - abamako.com

Les membres du grin témoignent de la joie qui les avait animés le 14 novembre dernier suite à la prise de Kidal par les FAMa. Ils étaient tous aux anges parce que l’armée malienne s’est emparée de la ville stratégique de Kidal, bastion des séparatistes touaregs et symbole de l’insoumission du Nord du pays.



Toutefois, malgré cette joie immense, au grin les membres préfèrent être attentifs. Ils disent avoir des informations disant que plusieurs combattants rebelles ont pris la poudre d’escampette avant l’arrivée des FAMa dans la ville de Kidal. “Cela nous donne à penser qu’ils peuvent surgir à tout moment avec une autre stratégie de guerre”, expliquent-ils.



Pour y faire face, les membres du grin proposent l’installation de plusieurs grands camps militaires avec le partenaire Wagner à Kidal. Ils invitent nos militaires à la vigilance et à être toujours sur le pied de guerre à Kidal.



“Nous aurions souhaité l’arrestation de la plupart de ces combattants rebelles, cela allait étouffer leur plausible retour de représailles. Mais avec leur disparition dans la nature, nous devons prendre garde et verrouiller totalement Kidal et cela pour la pérennité”, conseillent les membres du grin.



Ibrahima Ndiaye