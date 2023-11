Armée malienne à Kidal: Et maintenant ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Armée malienne à Kidal: Et maintenant ? Publié le mercredi 22 novembre 2023 | Mali Tribune

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

Le mardi 14 novembre 2023, l'armée malienne a pris position dans la ville symbolique de Kidal après 11 ans d’absence. Aussitôt annoncé, s’en sont suivies des scènes de liesse dans tout le pays pour féliciter et encourager l'armée pour cette victoire. Maintenant que l'armée est à Kidal, on fait quoi ?

L'offensive militaire de l'armée malienne partie de Gao le 2 octobre dernier avec pour mission de s'installer dans la région de Kidal, dans le cadre du désengagement des troupes onusiennes afin d'occuper les camps de la Minusma, s'est soldée par une victoire écrasante des FAMa, après des semaines de combats avec la CSP.

Après dix ans d'absence, le mardi 14 novembre 2023, Kidal est revenu sous le contrôle de l'armée malienne, à en croire le communiqué de l'état-major de l'armée. Cette reprise de Kidal est une victoire significative marquant un tournant historique dans la lutte contre le terrorisme au Mali.



Cette reprise par l'armée malienne a créé des scènes de liesse dans tout le pays, y compris à Kidal. Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, on voyait les Kidalois manifester leur joie d'être revenus dans le giron de l'Etat du Mali après 11 ans sous le joug de la CMA.

Cependant, avoir Kidal est une chose, mais la garder pour toujours en est une autre. Dans un communiqué, le CSP a déclaré que ses combattants ont juste fait un repli stratégique et qu'ils vont se réorganiser.

L'armée malienne à Kidal, maintenant que reste-il à faire ? La question demeure entière pour l'instant. Mais d'après nos sources, le gouvernement de Transition va demander à tous les groupes armés, y compris le CSP, sur toute l'étendue du territoire, de déposer les armes, dans un délai qui sera indiqué ultérieurement.

Maintenant, après cette reprise de Kidal, il y a plus des questions que de réponses à savoir : Quels défis pour sécuriser l'ensemble de la région de Kidal ? Comment faire revenir les populations qui ont fui les combats et garantir leur sécurité ? Comment amorcer le développement de cette région qui a toujours échappé au contrôle de tous les régimes qui se sont succédé au Mali ? Quel avenir pour le CSP qui a affirmé avoir fait un repli stratégique pour mieux s'organiser ?

Wait and see !

Source : Mali Tribune