Micro-trottoir: Les Maliens s’expriment après la reprise de Kidal

Dans ce micro-trottoir, des Maliens partagent leurs émotions et leurs attentes suite à la reprise de Kidal par l'armée malienne.

Leila Maïga (activiste) :

"Il n'y aucune gloire pour une armée à rentrer dans une ville vide de ses habitants, sans aucune personne à administrer. Prendre position dans un territoire déserté et désertique sans avoir conquis le cœur de son peuple n'est qu'illusion".



Mohamed Guindo (commerçant) :

"Je suis vraiment content pour la reprise de Kidal par notre vaillante armée. Cela dit, il faut vraiment que l'Etat use de tous les moyens pour sécuriser cette région afin qu'elle ne retombe plus dans les mains de la CMA".

Oumar Diarra (menuisier) :

"Comme tous les Maliens, cette reprise de Kidal par l'armée malienne m'a beaucoup hypnotisé. D'ailleurs, je l'ai fêtée avec ma famille autour d'un repas dînatoire".

Alassane Fofana (masterant) :

"Maintenant qu'on a Kidal, nous espérons que les autorités de la Transition peuvent aller aux élections. Parce que plus la Transition dure, plus les problèmes s'accumulent les uns sur les autres".

Dossier réalisé par

Ousmane Mahamane

Source : Mali Tribune