Mali, Conseil de cabinet : Le premier ministre appelle à étouffer toute tentative de retour des groupes armés à Kidal

© aBamako.com par DR

Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba

Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York.

Le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga, a présidé le lundi dernier, un conseil de cabinet extraordinaire dans les locaux de la Primature. Cette réunion, a réuni les membres du gouvernement, portait sur les nouvelles orientations du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, après la reconquête de Kidal par les Forces armées maliennes (FAMa).



Au cours de la réunion, le chef du gouvernement, qui a parlé du goût de la victoire que le peuple malien a ressenti après la libération de Kidal par les FAMa. « Notre dépense dépense presque 25 % de son budget pour se défendre. L’Armée a fait les 25% du travail et le reste, c’est tous les Maliens avec leur gouvernement», a souligné le Premier ministre pour qui «nous avons l’obligation d’honorer notre Armée, tous ceux qui ont donné leurs vies pour le Mali».



Le Dr Choguel Kokalla Maïga a rappelé que toutes les grandes nations qui se sont construites ont été passées par des périodes de douleur, pourvu que ceux qui sont à la décision ne flanchent pas. «Nous avons donc aujourd’hui l’obligation, conformément aux orientations du président de la Transition, de donner l’espoir au peuple malien pour qu’il sache que la reconquête militaire de Kidal fait plaisir. Mais la réalité est que c’est maintenant que le plus dur commence», a fait savoir le chef du gouvernement.



D’après lui, un État, c’est la force et le droit, notamment le droit pour défendre les plus faibles. «Il s’agit des enfants de Kidal, Tombouctou, Mopti, Bandiagara qui ne vont plus à l’école depuis longtemps. Mais aussi les populations qui sont dans les camps de réfugiés, alors qu’il ya leur pays où elles peuvent revenir. Aussi, ces hommes et femmes dont l’intelligence n’est pas utilisée pour développer notre pays. Nous devons créer les conditions pour qu’ils sentent que leur pays est le Mali», a indiqué le Dr Choguel Kokalla Maïga.



Le Premier ministre insistera pour qu’il faut appuyer les dynamiques de renforcement de la sécurité des personnes et des biens, déployer les éléments des forces de sécurité, améliorer le maillage du territoire par la construction des postes de sécurité et de secours et les doter de moyens adéquats. Il a également appelé à intensifier les patrouilles pour dissuader toute velléité de retour des groupes armés terroristes et alliés.



«Nous devons tout faire pour étouffer toute tentative ou velléité de retour des groupes armés et leurs alliés pour venir terroriser notre population. Nous devons exclure toute tentative de sous-traitance de la sécurité du Mali. Il faut aussi exclure tout compromis avec ceux qui ont du sang malien sur la main. Dans le domaine diplomatique, les représentants du Mali doivent parler avec toutes les organisations internationales et dans le domaine politique, il faut que nous accélérions le retour des représentants de l’État, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets et élus locaux.» , a déclaré le Dr Choguel Kokalla Maïga, qui a appelé à renforcer la confiance entre les Forces de défense et de sécurité et les communautés.



Dieudonné DIAMA