Mali, Aristide Briand Reboas : «Le président Assimi Goïta est un modèle à suivre» Publié le mercredi 22 novembre 2023 | L'Essor

Le ministre de la Jeunesse et des Sports de la Centrafrique a fait cette déclaration à la faveur d’une audience que lui a accordée, lundi dernier, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. Aristide Briand Reboas était dans notre pays dans le cadre du match Mali-Centrafrique, au compte de la 2è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026



«Le président Assimi Goïta est un modèle à suivre, un modèle type de la résolution. J’ai vu sa perception des choses, au-delà de ce que je pouvais imaginer. Il est en phase de ce que nous pensons. Je prendrai ma place en tant que panafricain pour être un de ses soutiens. Lui est un général de la liberté et nous, des soldats pour amener la jeunesse africaine à prendre conscience des enjeux de l’heure».



C’est ce qu’a confié à la presse le ministre de la Jeunesse et des Sports de la Centrafrique, Aristide Briand Reboas, à l’issue de son audience avec le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, lundi dernier au Palais de Koulouba. C’était en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba.



La rencontre s’est déroulée quelques heures avant le match Mali-Centrafrique, au compte de la 2è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les deux personnalités ont évoqué plusieurs sujets, notamment la gestion de la crise sécuritaire dans leurs pays respectifs et la réalisation des infrastructures sportives pour la promotion du sport au profit d’une jeunesse conscientisée. «Je rends d’abord grâce à Dieu qui a permis que je sois reçu par le président Assimi Goïta. Je tiens à dire que les différentes crises que nous avons traversées nous ont constitué en communauté de destin. Nous sommes passés par là où le Mali est actuellement. Nous avons été les premiers supporters du Mali.



Nous les panafricains, nous sommes là, aujourd’hui, pour soutenir ce pays qui est devenu un repère de réveil de la conscience. Parce que ce n’est pas une victoire pour le peuple malien seulement, mais pour toute l’Afrique», a déclaré Aristide Briand Reboas qui a également confié avoir visité avec son homologue malien les infrastructures sportives que tout le monde rêve d’avoir. «Ce que j’ai vu au Mali, je ne l’avais vu nulle part. J’ai vu le Centre technique en chantier, le Centre d’entraînement pour sportif d’élite à Kabala, ce complexe est un espoir.



Parce que l’espoir est le creuset de l’unité nationale», a ajouté le ministre centrafricain. Interrogé sur la crise qui traverse notre pays, Aristide Briand Reboas a salué les prouesses des Forces armées dans la lutte contre le terrorisme et toutes formes d’insécurité. «L’Armée malienne a repris sa lettre de noblesse. Les résultats obtenus aujourd’hui nous permettent de savoir que les politiques doivent suivre l’Armée.

Le président Assimi Goïta, à un moment donné, faisait partie des militaires qui étaient sur le terrain et qui avaient regretté de ne pas avoir la possibilité de défendre leur territoire. Ce n’était pas par manque de volonté, de force, mais c’est la volonté politique qui n’y était pas. Nous avons un président au Mali qui ne parle pas trop, mais qui travaille seulement», at-il apprécié.



Seibou Sambri Kamissoko