Application de la loi n°2017-037 sur le sport : Le Cnosm œuvre à son appropriation en outillant les dirigeants sportifs

Le Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) vient d’organiser un atelier de 3 jours (du 9 au 11 novembre 2023, à l’Institut national de la jeunesse et des sports/INJS) pour permettre aux acteurs du sport malien de s’approprier la Loi N°2017-037 régissant les activités physiques et sportives au Mali. Cette formation a réuni une cinquantaine de dirigeants sportifs.



C’est pour permettre aux dirigeants sportifs du pays de mieux s’imprégner et s’approprier les textes d’application de la loi N°2017-037 du 14 juillet 2017 (régissant les activités physiques et sportives au Mali) que le président Habib Sissoko et son équipe ont initié cet atelier d’appropriation. «Le sport malien a longtemps été géré par un décret. Mais, avec l’engagement et la détermination des acteurs du Mouvement Olympique et sportif malien, la loi N°2017-037 a été adopté parce que le sport malien mérite plus qu’un décret. Quelques années après l’adoption de la loi, son décret d’application a également été adopté afin de faciliter son application. Ce séminaire vous offre l’opportunité d’échanger autour de ce texte afin que chacun puisse avoir une compréhension globale», a précisé Tidiane Médian Niambélé, Directeur de cabinet du président du CNOSM.



«Au regard de ce que nous avons connu et ce que nous vivons comme problème au sein de nos fédérations nationales sportives, je demande aux stagiaires de suivre avec intérêt cette session de formation. Elle permettra, j’en suis sûr aux dirigeants sportifs de connaître davantage la loi et son décret d’application afin qu’ils ne puissent plus tomber dans les erreurs comme dans le passé», a laissé entendre Mahamadou Traoré, le représentant de la direction nationale de l’éducation physique et sportif (DNSEP) qui a salué cette belle initiative du Cnosm.



