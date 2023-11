Coupe d’Afrique du rire à Abidjan : «Paracétamol» a tenu la dragée haute à ses pairs humoristes africains - abamako.com

Coupe d'Afrique du rire à Abidjan : «Paracétamol» a tenu la dragée haute à ses pairs humoristes africains Publié le mercredi 22 novembre 2023 | Le Matin

Ni perdant ni gagnant ! Peut-on ainsi résumer la Coupe d’Afrique du rire (CAR) organisée par l’humoriste «Le Magnific» au Palais de la Culture d’Abidjan (Côte d’Ivoire) le 4 novembre 2023. Défendant les couleurs du Mali, Cheick Oumar Ndiaye dit «Paracétamol» ou «Fétégué» a tenu la dragée haute aux autres humoristes invités. Loin d’être ridicule, il a fait rire la salle sans forcer son talent.



«Alhamdoullilah le spectacle était très bien d’après Le Magnific lui-même», nous ​a confié Cheick Oumar Ndiaye dit «Paracétamol» ou «Fétégué» à son retour à Bamako après la première édition de la Coupe d’Afrique du rire (CAR). Quid du vainqueur ! «Concernant le trophée, c’était juste pour dire que l’Afrique doit s’unir. Et c’était déjà le thème que j’ai traité dans mon sketch», a précisé l’humoriste/comédien. Dans sa prestation, «Fétégué» s’est attaqué aux réalités socioculturelles des pays participants comme le Cameroun, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Sénégal… «Dieu merci, le niveau était très bon. Malheureusement, on n’a pas trop senti la présence des Maliens dans la salle», a déploré Paracétamol. Mais, au finish, «c’est une autre expérience acquise», a-t-il avoué.



L’unité africaine était au cœur de cette première édition. Comment l’humour peut-il être un facteur d’intégration et d’unité en Afrique ? «Pratiquement tout le monde aime rire, tout le monde écoute les messages des humoristes… Il y a de petites blagues autour des uns et des autres sans injures. On se taquine et il y a une entente entre nous. Cela peut vraiment unir les filles et les fils du continent», a souligné le jeune et talentueux humoriste. Autrement les humoristes ont une lourde responsabilité dans l’unité du continent.



Paracétamol est un humoriste malien talentueux qui a déjà remporté de nombreux prix. Selon des critiques, il a comme atouts «son humour corrosif et ses imitations hilarantes». En plus de son talent, Paracétamol est également un ambassadeur de la culture malienne. Aujourd’hui son ambition est de démontrer au monde que l’humour malien est riche et varié pour rivaliser avec les autres. A Abidjan, «Fétégué» a non seulement assuré la promotion de la culture malienne, mais il a aussi et surtout étalé son immense potentiel à faire rire n’importe quel public.



Il faut rappeler que cette première édition de la CAR a réuni autour de «Le Magnific» huit des meilleurs humoristes nationaux et internationaux qui ont donné un spectacle à couper le souffle du public du Palais de la culture. A noter aussi que, derrière «Le Magnific» se cache Bah Jacques Silvère, «un jeune Wobè moderne» qui porte fièrement sa quarantaine sur ses 1,80 m. Le choix de ce pseudo s’explique, selon l’artiste lui-même, par le fait que «le nom a une répercussion sur la personne qui le porte».



Moussa Bolly