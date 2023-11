Reconnaissance de la nation : ATT immortalisé dans un secteur qui lui tenait à cœur - abamako.com

News Société Article Société Reconnaissance de la nation : ATT immortalisé dans un secteur qui lui tenait à cœur Publié le mercredi 22 novembre 2023 | Le Matin

Annoncée par une lettre du ministre de l’Education adressée le 11 mai 2023 au directeur de l’Académie d’enseignement de Mopti, le lycée public de la Venise malienne porte désormais le nom de l’ancien président feu Amadou Toumani Touré. La cérémonie de baptême a eu lieu le 11 novembre 2023. Ainsi sa ville natale rend hommage à un homme d’État qui a marqué l’histoire contemporaine du Mali et qui a dirigé le pays de 1991 à 1992 puis du 8 juin 2002 au 12 mars 2012.



Le choix de Mopti de donner le nom de feu le Général/président ATT au lycée public de la ville (LATT-M) «n’est pas le fait du hasard. Il s’agit d’immortaliser et rendre hommage à l’ancien président qui était l’ami des enfants, des élèves, et des étudiants. ATT mérite que son nom soit donné au lycée public à cause de tout ce qu’il a fait pour cette région et pour le Mali. ATT était l’homme du peuple. Il est toujours dans le cœur et l’esprit des Maliens», a déclaré le maire de la commune urbaine de Mopti, Issa Kansaye.



Le proviseur, Moussa Dicko, a déclaré que le baptême du lycée fera date. Il a salué les membres du Comité de gestion scolaire du lycée et l’Association des parents d’élèves qui sont à l’origine de cette décision. «C’est leur déclaration d’adhésion au projet de changement de nom du lycée public de Mopti, en étroite collaboration avec la direction, qui a eu l’approbation et le soutien du comité syndical des enseignants de notre établissement, du comité AEEM, du préfet du cercle, du président du Conseil de cercle, du chef de village, du chef de quartier de Toguel, du directeur de l’Académie d’enseignement de Mopti et des autorités compétentes de l’Education nationale», a rappelé M. Dicko.



Représentant la marraine du baptême, Mangal Traoré s’est réjoui de la tenue de la cérémonie de baptême du lycée public ATT de Mopti qui intervient dans le cadre de la commémoration du 3e anniversaire du rappel auprès de son Créateur du président Amadou Toumani Touré, prématurément arraché à l’affection de toute la nation malienne le 10 novembre 2020. Au nom de Mme Touré Lobbo Traoré, présidente de la Fondation ATT pour l’Enfance, il a renouvelé son infinie gratitude aux plus hautes autorités de la Transition qui l’ont récemment honorée, en la désignant Marraine nationale du Mois de la solidarité et qui viennent encore d’ajouter un pan entier à l’édifice mémoriel de la reconnaissance méritée à l’endroit du président Amadou Toumani Touré.



«En ces moments difficiles que traverse notre pays, confronté à des défis complexes et multiformes, Mme Touré Lobbo Traoré joint sa voix à celle de tous ceux qui prient pour l’union sacrée de toutes les Maliennes et de tous les Maliens, car ce pays est notre bien commun que nous avons le devoir de préserver conformément au credo du président ATT qui a permis à toutes les filles et à tous les fils de la Nation de jouer leur partition, dans l’oeuvre d’édification du Mali éternel», a-t-il souligné.