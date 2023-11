Libération de Kidal : la stratégie payante des autorités de la transition - abamako.com

Libération de Kidal : la stratégie payante des autorités de la transition Publié le mercredi 22 novembre 2023 | Le Reporter

© aBamako.com par AS

Cérémonie de remise des aéronefs militaires par le Président Assimi Goïta

Bamako, le 09 août 2022. Le Président de la Transition, le colonel Assimi GOÏTA, a présidé la Cérémonie de remise des aéronefs militaires au pavillon de l`aéroport international Modibo Kéita

Les autorités de la transition ont juste eu l’intelligence de faire un choix stratégique de partenaires pour équiper l’armée malienne, et chasser ensuite les forces onusiennes qui constituaient un blocage à la reconquête de l’entièreté du territoire national.



Le 14 novembre 2023 restera une date historique au Mali. Les Forces armées du Mali(FAMa), après avoir entamé la reconquête et la sécurisation de l’entièreté du territoire national, ont repris la ville de Kidal sous le contrôle des groupes armées terroristes depuis de plus de 10 ans. L’opération a été

menée à travers une stratégie payante des autorités de la transition. Maintenant ça y est. Après

plus de 10 ans, la ville de Kidal est passée depuis le 14 novembre 2023 sous le contrôle de l’armée malienne. Un travail minutieusement préparé par les autorités de la transition, qui, depuis leur prise de

pouvoir, ont promis aux Maliens de ramener la sécurité sur l’ensemble du territoire

national.



Dans une démarche stratégique et diplomatique, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a fait d’abord de l’équipement des Forces armées et de sécurité la priorité des priorités de la transition. Ainsi,le Mali s’est doté, ces dernières années, avec l’appui de la Russie, d’équipements de combat de

dernière génération.



Notre armée devient ainsi une armée puissante, en témoignentles multiples résultats obtenus sur le terrain.



Les terroristes, qui faisaient des attaques de camps à travers le pays, ont été considérablement affaiblis par les FAMa dans le centre et le Nord du Mali à l’aide des frappes aériennes qui ont détruit leurs bases.

Sachant bien qu’il est difficile de reconquérir l’ensemble du territoire national avec la présence des forces

onusiennes (la Minusma),les autorités de la transition, avec intelligence, ont obtenu le départ de la Minusma afin d’occuper le terrain.



Tous les camps occupés par la Minusma ont été donnés aux Forces armées du Mali sans problème à l’exception de celui de Kidal où les forces onusiennes ont abandonné le camp avantsa remise aux autorités maliennes. Lesgroupes armés,réunisau sein du CSP (Cadre stratégique permanent), se sont emparés du camp de Kidal. C’était méconnaître la puissance de feu de l’armée malienne. Après

une tactique bien préparée, l’armée malienne a enfin fait son entrée dans la ville.