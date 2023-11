Découverte d’un charnier à Kidal: La CNDH salue l’ouverture d’une enquête par le Procureur de lutte contre le terrorisme - abamako.com

Découverte d'un charnier à Kidal: La CNDH salue l'ouverture d'une enquête par le Procureur de lutte contre le terrorisme Publié le mercredi 22 novembre 2023

© aBamako.com par FS

Conférence de presse de présentation du rapport annuel 2021 de la CNDH

Bamako, le 29 Décembre 2022, la Commission Nationale des Droits de l`Homme (CNDH) a organisé une conférence de presse à l`Hôtel de l`Amitié pour présenter son rapport 2021 sur la situation des droits de l`Homme au Mali à la presse.

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) exprime son extrême préoccupation suite à l’annonce de la découverte d’un charnier à Kidal dans un communiqué de la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) en date du 16 novembre 2023.

En conséquence, se fondant sur les instruments juridiques comme la Constitution du 22 juillet 2023, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la CNDH: condamne avec fermeté les atteintes aux droits de l’Homme alléguées;



salue l’annonce de l’ouverture d’une enquête par le Procureur du Pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et Ia criminalité transnationale organisée dans un communiqué publié le 20 novembre 2023, et exhorte celui-ci à diligenter cette enquête et rendre public le contenu dudit rapport;



rappelle l’obligation pour l’Etat de respecter et faire respecter les droits fondamentaux de la personne humaine en tout temps, en tous lieux et en toutes circonstances.



Pour la CNDH, la protection des droits de l’Homme est une responsabilité partagée.

Bamako, le 22 novembre 202

Le Président





Monsieur Aguibou BOUARE Chevalier de l’Ordre National