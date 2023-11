Coopération : le Général de Brigade Abdourahamane Tiani fera une visite de travail ce jeudi à Bamako - abamako.com

News Diplomatie Article Diplomatie Coopération : le Général de Brigade Abdourahamane Tiani fera une visite de travail ce jeudi à Bamako Publié le mercredi 22 novembre 2023 | aBamako.com

Le général Abdourahamane Tiani

Le président de la Transition du Niger, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, fera une visite de travail ce jeudi à Bamako. Cette information de visite d'amitié et de travail du Président du Conseil national pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), Chef de l'Etat de l'Etat, émane de la Direction du



Protocole de la République au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.



A cet effet, le Ministère convie les Chefs de Missions diplomatiques et consulaires au Pavillon présidentiel de l'Aéroport international Président Modibo KEITA Sénou, pour les cérémonies protocolaires de l'arrivée et au départ de l'illustre hôte du Mali.



Il faut rappeler que depuis le changement survenu à Niamey, le Mali et le Niger entretiennent de bonnes relations.



