Administration territoriale: le gouvernement dissout le Conseil du District et les Communes II et IV de Bamako. - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Administration territoriale: le gouvernement dissout le Conseil du District et les Communes II et IV de Bamako. Publié le mercredi 22 novembre 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par A.S

Conseil de la mairie du district de Bamako

Bamako, le 26 juin 2015 à l`hôtel de ville. La mairie du district de Bamako a tenu son conseil. Tweet

Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a informé le Conseil des Ministres de la dissolution du Conseil du District de Bamako et des Conseils communaux des Communes II et IV du District de Bamako.



En vue de prendre les mesures idoines pour assainir la gestion du District de Bamako et des

Communes II et IV du District de Bamako, le Conseil des Ministres, sur proposition du ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, a procédé à ces dissolutions conformément aux disposition de la Loi 2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des Collectivités territoriales et la Loi n°2023-005 du 13 mars 2023 portant Statut particulier du District de Bamako.



Ces dissolutions interviennent suite à la rupture des services rendus aux populations en matière d’assainissement et des irrégularités constatées dans leur gestion administrative, financière et comptable.



Une délégation spéciale sera nommée sans délai au niveau de chacune de ces Collectivités territoriales pour remplir les fonctions des Conseils de Collectivités territoriales.



A.B