Rencontre ADEMA-RPM : Les deux partis politiques exhortent les « autorités à poursuivre les opérations de sécurisation et de stabilisation de l’ensemble du territoire »

Publié le jeudi 23 novembre 2023 | Le Républicain

Dans un communiqué conjoint rendu public, le 20 novembre 2023, l’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (Adema-PASJ) et le Rassemblement pour le Mali (RPM) ont exhorté les « Autorités de la Transition à poursuivre les opérations de sécurisation et de stabilisation de l’ensemble du territoire national ». En outre, les deux partis politiques ont invité les Autorités de la Transition à redéployer l’administration dans toutes les zones libérées, à réhabiliter les infrastructures de base et à créer un environnement propice au retour et à la réinstallation des populations réfugiées et déplacées.



Le lundi 20 novembre 2023, une forte délégation du Bureau Politique National du Rassemblement Pour le Mali (BPN- RPM), conduite par son Président, Dr. Bokary TRETA, a été reçue, à sa demande, au siège de l’Adéma-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Adema/P.A.S.J.), à Bamako-Coura, par une forte délégation du Comité Exécutif de l’Adéma-PASJ, dirigée par son Président par intérim, le camarade Abdel Karim KONATÉ.



Au cours de cette rencontre, qui s’est déroulée dans un climat de fraternité et de convivialité, les deux Partis politiques ont longuement échangé sur les questions liées à leurs relations bilatérales, à la genèse et la gestion de la crise que RPM a traversée, à la situation socio-politique, sécuritaire du pays et celle internationale, ainsi que d’autres sujets d’intérêt national.



A l’issue d’échanges francs et très ouverts sur toutes ces questions, il s’est dégagé une convergence de vues entre les deux formations politiques. C’est ainsi que les deux formations politiques se sont félicitées de leur appartenance commune à l’Internationale Socialiste et des efforts communs pour la promotion des valeurs d’égalité, de liberté, de solidarité, de justice et de paix ; et se sont engagées à œuvrer ensemble pour contribuer au renforcement de la sécurité, de la gouvernance, à assurer la réussite de la Transition en cours, en vue d’un retour apaisé et sécurisé à l’ordre constitutionnel, à travers un cadre politique beaucoup plus dynamique.



En outre, les deux parties ont réaffirmé leur attachement à la sauvegarde de l’intégrité territoriale, de l’unité nationale et de la souveraineté ; ont salué les Autorités de la transition pour l’application de la résolution 2690 (2023) du Conseil de sécurité des Nations Unies, à travers la reprise des emprises de la MINUSMA, plus spécifiquement le camp de Kidal ; ont félicité les FAMa pour leur bravoure, leur détermination et leur professionnalisme dans la conduite des opérations de recouvrement et de sauvegarde de l’intégrité territoriale du pays.



Dans le communiqué conjoint issu de la rencontre, les deux partis politiques ont « exhorté les Autorités de la Transition à poursuivre les opérations de sécurisation et de stabilisation de l’ensemble du territoire national ».



En outre, ils ont invité les Autorités de la Transition à redéployer l’administration dans toutes les zones libérées, à réhabiliter les infrastructures de base et à créer un environnement propice au retour et à la réinstallation des populations réfugiées et déplacées. Ils ont aussi réaffirmé leur solidarité au Peuple palestinien dans son attachement à sa terre : la Palestine, et la solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité.



Enfin, les deux partis politiques ont convenu de mettre en place une commission de travail paritaire pour poursuivre la réflexion sur l’élaboration d’un projet politique commun et formuler des recommandations sur l’ensemble des questions d’intérêt national soulevées.



Aguibou Sogodogo