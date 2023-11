Grave dégradation de la fourniture d’électricité au Mali : Faut-il s’attendre au « Noir complet » comme tel le cas à Kenieba depuis 10 mois ? - abamako.com

News Politique Article Politique Grave dégradation de la fourniture d’électricité au Mali : Faut-il s’attendre au « Noir complet » comme tel le cas à Kenieba depuis 10 mois ? Publié le jeudi 23 novembre 2023 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Fourniture d`électricité : la Société Énergie du Mali-SA (EDM-SA) annonce des perturbations à Bamako, les raisons

Les maliens ne savent plus à quel saint se vouer pour la résolution du problème d’électricité qui assaille leur quotidien. Des capitales régionales en passant par Bamako, la période de fourniture d’électricité réduit continuellement allant jusqu’à 4 à 5 heures d’électricité par jour et par endroits, cela malgré la promesse d’« amélioration » faite par le ministre de l’énergie et de l’eau Madame Bintou Camara le mardi 24 octobre face à la nation. À l’allure où vont les choses, des interrogations subsistent si toutefois la situation ne deviendrait pas, dans les jours ou semaines à venir, comme le cas de la ville de (…)



Seydou Konaté – NOUVEL HORIZON