Commissariat de police 1008 logements de Bamako : une bande de malfaiteurs et un braqueur solitaire mis hors d'état de nuire Publié le jeudi 23 novembre 2023 | Le Pays

Les éléments du commissariat de police de 1008 logements de Bamako ont réussi, courant ce mois de novembre 2023, à mettre la main sur un présumé braqueur solitaire et des jeunes malfaiteurs évoluant en groupe. Les présumés coupables réussissaient leurs opérations à l’aide des armes à feu dans certains quartiers de la capitale malienne.



Ces jeunes dont le plus âgé aurait 24 ans avaient fait du braquage à main armée leur métier. Pour leurs opérations, indique-t-on, les habitués à l’argent facile ciblaient les habitants de Yirimadio, ceux du quartier Meguétana et autres. Ils se servaient d’un pistolet automatique artisanal amélioré pour menacer et extorquer tous les biens de leurs proies. Partant des précisions, le premier cas du braquage est parti d’une scène qui a eu lieu le mardi 7 novembre dernier au quartier 1008 logements. Courant le soir de cette date, une femme a été victime d’un braquage effectué par un certain ‘’Van Bakis’’. Ce jeune braqueur faisait ses opérations tout seul à travers les différents secteurs ou quartiers qu’il ciblait minutieusement. Courant la nuit de cette date, le jeune se promenait nuitamment avec une arme à feu dans un endroit de passage des gens qu’il avait bien ciblé. Il suffisait qu’une personne tentait de passer par le lieu pour qu’il se levait avec son arme avant de dépouiller l’intéressée de tous ses biens. Tel a été malheureusement le cas d’une dame qui tentait de passer par le lieu hautement sous surveillance du jeune présumé braqueur. La dame dont nous tairons le nom a été, indique-t-on, obligée de remettre à son braqueur tout ce qu’elle avait en sa possession afin de sortir indemne. Plongée dans le choc, la victime a immédiatement décidé, le même soir, d’aller dénoncer l’acte au commissariat de police de 1008 logements. Du coup, confie-t-on, une équipe de la brigade de recherches s’est rendue sur le lieu. Le suspect a été interpellé sur place. Interrogé par la police, le présumé fautif a annoncé qu’il se nomme ‘’Van Bakis’’ domicilié à Niamana, chez son grand-père. Sa fouille suivie d’une perquisition policière a permis de déceler une arme de fabrication artisanale améliorée avec son chargeur, des téléphones portables et une moto, explique-t-on. Le deuxième cas a eu lieu en date du vendredi 10 novembre dernier. Une opération via laquelle les policiers ont réussi à mettre la main sur une bande de 3 malfaiteurs. Dans la nuit du 9 au 10 novembre dernier, un conducteur de « télimani » venait d’être victime d’un braquage aux environs de 3 heures du matin, au niveau du marché de Sirakoro-Méguétana. Il a été, par conséquent, dépossédé de sa moto, sa vignette, son téléphone et son argent. La victime s’est immédiatement rendue au même commissariat de police pour dénoncer les faits. Les investigations ouvertes ont abouti à l’interpellation de trois (3) jeunes. Il s’agit des nommés Hamed, David et Kass. Une perquisition policière a, tout comme le premier cas, permis d’intercepter chez les intéressés une arme de fabrication artisanale améliorée et son chargeur rempli de cartouches, des clés, un téléphone… Les trois individus et le braqueur solitaire ont été mis à la disposition de la justice, apprend-on.



Mamadou Diarra



Source : LE PAYS