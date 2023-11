Transition : Amadou KOITA affirme se tromper au sujet de Choguel - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Transition : Amadou KOITA affirme se tromper au sujet de Choguel Publié le jeudi 23 novembre 2023 | Info Matin

© aBamako.com par Momo

Visite de terrain du ministre Amadou Koïta

Bamako, le 28 juillet 2016 Le Ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne Amadou Koïta a rendu une visite de courtoisie aux structures relevant de son département. Tweet





Dans une interview sur les ondes de la radio voix du Mali diffusée le lundi 20 novembre 2023, Amadou KOITA, ancien ministre de la Jeunesse et de la construction citoyenne sous le régime de feu Ibrahim Boubacar KEITA, s’est prononcé sur l’entrée des FAMa à Kidal, le 14 novembre dernier. L’homme politique qui était très critique vis-à-vis des autorités de la transition a salué le courage, l’audace et la stratégie réussie du gouvernement.



« Il faut vraiment reconnaitre le courage des cinq colonels et ils doivent être salués pour ça, surtout l’audace et la persévérance du ministre de la défense, Sadio CAMARA », a reconnu Amadou

KOITA.



Quant au Premier ministre, le Dr Choguel KOKALA MAIGA, il a déclaré avoir des positions tranchées avec lui sur de nombreux sujets. Mais, avoue-t-il être convaincu par l’approche du chef du gouvernement qui a su garder sa ligne conduite en dépit des difficultés.



‘’Aujourd’hui je reconnais qu’il a joué un rôle politique extrêmement important, donc il mérite d’être salué. Je le dis très sincèrement, parce qu’il est resté constant. Il n’a porté qu’un seul discours et l’a assumé jusqu’au 14 novembre 2023 (libération de Kidal)’’, a apprécié le président du parti PS Yélen Koura.



Pour lui, les militaires assurent pleinement le combat, il faut aussi l’accompagnement des hommes politiques suivi de l’adhésion du peuple. « Je salue Choguel KOKALA MAIGA et l’en- semble des membres du gouvernement. Je salue aussi les membres du CNT. Je reconnais que nous avions des positions différentes, je les considérais comme des va-t-en-guerre et j’étais pessimiste là-dessus. Mais je reconnais que c’est nous qui avions mal analysée la situation, cela ne veut pas dire qu’on n’aime pas le pays.



Donc, on les félicite et les encourage pour leur réussite. Ils ont rétabli l’honneur et la dignité des Maliens. Kidal a été prise sous un régime militaire il y a 11 ans de cela et c’est un autre régime militaire qui est venu laver cet affront. J’en profite pour rendre hommage à nos soldats tombés sur le champ de l’honneur et aux victimes civiles ainsi que ceux ayant perdu la vie lors de l’attaque du bateau Tombouctou », a affirmé Amadou KOITA.



Il a proposé qu’après la victoire militaire, il faudrait se tourner vers le volet civil pour engager des pourparlers. M. KOITA a paraphrasé Victor HUGO qui disait : « la guerre c’est la guerre des hommes, mais la paix c’est la guerre des idées ». C’est pourquoi il a suggéré d’aller vers une guerre des idées.

Info matin

PAR AMINA SISSOKO